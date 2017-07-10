Türk Kültür Evi kuran Aziz Sancar'a Ege'den destek

Türkiye’ye 2015 yılında Nobel gururu yaşatan Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar, Amerika’ya ilk gittiği yıllarda yaşadığı zorluklardan ilham aldı ve bu ülkeye yeni gidecek Türklere yol gösterici olması için 2008 yılında, Kuzey Carolina’daki Chapel Hill bölgesinde Türk Kültür Evi'ni kurdu. 2007 yılında Koç Vakfı Sancar'a Yılın Bilim Adamı ödülünü verdi. Sancar ve eşi Gwen Sancar, bu ödül ile Aziz- Gwen Sancar Vakfı’nı (AGSF) kurdu. Aziz Sancar, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü kazandı. Bu ödülün tamamını (325 bin dolar) kullanarak, Türkiye ve Amerika’daki Türk dostları ve işadamlarının da desteği ile Türk Kültür Evi’nin kapasitesini arttırmak için okul kampüsüne çok yakın, ana cadde üzerinde yeni bir arazi satın aldı. 9 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan Türk Kültür Evi, toplamda 1100 metrekare kapalı alana sahip olacak.
TÜRK MERMERİ KULLANILACAK
Türk Kültür Evi’nin ana salon zemini, ıslak alanları, binanın girişi ve arka bahçesi ve dış cephesi Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından sağlanacak Türk mermeri ile kaplanacak. Ege Maden İhracatçıları Birliği ayrıca, Türk Kültür Evi’nin bahçesine Atatürk ve Piri Reis heykelleri yaptıracak.
Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selahattin Çınar ve Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Çelikkol ile birlikte Türk Kültür Evi Projesi’nin detaylarını mimarlarla görüşmek ve Prof. Dr Aziz Sancar'ı laboratuvarında ziyaret etmek amacıyla ABD'nin Kuzey Carolina eyalatine bir seyahat gerçekleştirdi.
İLK TBMM BİNASINDAN ESİNLENİLDİ
ABD’de okuyan Türk ve yabancı öğrencileri bir araya getirecek olan, mimarisinde ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi binasından esinlenilen Türk Kültür Evi’ne destek olmayı bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, bu projede yer almaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.
BAHÇEYE ATATÜRK VE PİRİ REİS HEYKELLERİ
Ayrıca, Türk Kültür Evi’nin arka bahçesine konulmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Amerika’nın yer aldığı ilk dünya haritalarını çizen ve 'Kitab-ı Bahriye' adlı denizcilik kitabıyla tanınan, Osmanlı denizcisi ve kaptanı Piri Reis'e ait 2 heykel yaptıracaklarını anlatan Mevlüt Kaya şöyle kdedi:
"Söz konusu heykellerin yapımını gerçekleştirecek heykeltıraşları Ege Maden İhracatçıları Birliğimizce düzenleyeceğimiz bir yarışma ile Aziz ve Gwen Sancar Vakfı ile birlikte belirleyeceğiz. Ayrıca Kültür Evi projesini gerçekleştiren mimarlarımızı 2018 yılı Mart ayının sonunda İzmir'de gerçekleştirilecek Marble Uluslarası Doğaltaş Fuarı'na davet ettik. Amerikalı mimarları söz konusu fuar ziyaretlerinde Türk doğaltaşları hakkında bilgilendireceğiz."