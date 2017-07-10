Türk Kültür Evi kuran Aziz Sancar'a Ege'den destek

Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın, Nobel Ödülü'nden aldığı parayla ABD'de okuyan Türk ve yabancı öğrencileri bir araya getirmek amacıyla kuracağı Türk Kültür Evi'nin mermerleri, Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından sağlanacak

Türkiye’ye 2015 yılında Nobel gururu yaşatan Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar, Amerika’ya ilk gittiği yıllarda yaşadığı zorluklardan ilham aldı ve bu ülkeye yeni gidecek Türklere yol gösterici olması için 2008 yılında, Kuzey Carolina’daki Chapel Hill bölgesinde Türk Kültür Evi'ni kurdu. 2007 yılında Koç Vakfı Sancar'a Yılın Bilim Adamı ödülünü verdi. Sancar ve eşi Gwen Sancar, bu ödül ile Aziz- Gwen Sancar Vakfı’nı (AGSF) kurdu. Aziz Sancar, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü kazandı. Bu ödülün tamamını (325 bin dolar) kullanarak, Türkiye ve Amerika’daki Türk dostları ve işadamlarının da desteği ile Türk Kültür Evi’nin kapasitesini arttırmak için okul kampüsüne çok yakın, ana cadde üzerinde yeni bir arazi satın aldı. 9 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan Türk Kültür Evi, toplamda 1100 metrekare kapalı alana sahip olacak.



TÜRK MERMERİ KULLANILACAK

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