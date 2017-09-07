Türk levreği, çipurası ve alabalığı Hong Kong'ta

TÜRK su ürünleri sektörü, Uzakdoğu pazarına odaklandı. Türkiye'den ihraç edilen her 4 balıktan 3'ünü ihraç eden Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 5-7 Eylül 2017 tarihleri arasında Hong Kong'da düzenlenen Asya Su Ürünleri Fuarı'na katılarak Türk su ürünlerinin tanıtımını yaptı

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, bundan önce de, 25-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen 'Fisheryseafood Expo 2017 (FISHEX) Fuarı'na katılarak Türk su ürünlerini tanıtmıştı. Uzakdoğu'yu hedef pazar olarak belirlediklerini ifade eden Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 1 hafta arayla Uzakdoğu'da 2'nci su ürünleri fuarı katılarak Türk levreği, çipurası ve alabalığı başta olmak üzere su ürünlerini Uzakdoğulu ithalatçılara tanıttıklarını kaydetti.



"8 AYDA 2016 YILININ İHRACAT RAKAMINI GEÇTİK"



Türkiye'nin 2016 yılında Hong Kong'a 6 milyon 398 bin dolarlık su ürünleri ihraç ettiği bilgisini paylaşan Kızıltan, şöyle konuştu:



"2017 yılının Ocak - Ağustos döneminde Hong Kong'a yaptığımız su ürünleri ihracatı 7 milyon 648 bin dolara ulaştı. Hong Kong'a yaptığımız su ürünleri ihracatının yüzde 66'sını Ege Bölgesi'nden gerçekleştirdik. 2016 yılındaki ihracat rakamımızı 2017 yılının Ocak - Ağustos döneminde yüzde 20 arttırmış durumdayız. Çin ve Hong Kong'ta yaptığımız tanıtım çalışmaları sonucunda önümüzdeki süreçte Uzakdoğu pazarının ihracatımızda daha büyük payla temsil edilmesini hedefliyoruz."



"HONG KONG, ÇİN'E AÇILAN KAPI"



Hong Kong'u Çin'e açılan kapı olarak tanımlayan Kızıltan, Çin ve Hong Kong'da balık yanında, karides, istiridye, deniz tarağı, deniz patlıcanı gibi ürünlerin yoğun tüketildiğini, Uzakdoğu'da kişi başı balık tüketiminin 36 kilograma ulaştığını, bu pastadan daha büyük dilim almak için Uzakdoğu'ya yönelik tanıtım çalışmalarına önümüzdeki yıllarda devam edeceklerini ekledi. Çin'in antrepo ve re-export merkezi durumunda olan Hong Kong'da düzenlenen ve Uzakdoğu'nun en önemli su ürünleri fuarlarından biri konumundaki Asya Su Ürünleri Fuarı bu yıl 8. Kez düzenlendi. Fuara, 30 ülkeden 210 firma ve kuruluş katılırken, ziyaretçi sayısının ise 8 bin kişiyi aşması bekleniyor.







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