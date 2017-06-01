Türk Resminin Köşe Taşları" çok beğenildi

FOLKART Gallery'nin 8. sergisi “Türk Resminin Köşe Taşları" ziyaretçi rekoru kırdı

Folkart Gallery'deki 130 ressamın özel eserlerinin ilk kez birlikte yer aldığı “Türk Resminin Köşe Taşları" isimli sergi ziyaretçi rekoru kırdı. Sergiyi 24 Mart-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında 53 bin 258 kişi ziyaret etti. 24 Mart'ta açılan 130 ressamın özel eserlerinin ilk kez birlikte yer aldığı “Türk Resminin Köşe Taşları" isimli sergi sona erdi. Türk resmine yön veren 130 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü. Sergiyi 24 Mart-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında 53 bin 258 kişi ziyaret etti. Folkart Gallery'nin açıldığı 2015 yılından bu yana en çok sanatseverin ziyaret ettiği sergi oldu.

Kaynak: