Türk Sağlık Sen: 112 ambulansları hasta nakil araçları değildir

Türk Sağlık Sen İzmir-1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, İzmir'de bulunan 88 adet 112 ambulansıında geçen yıl 316 bin vakaya müdahale edildiği bu vakalardan 80 bininin hasta nakli gerçekleştiğini söyledi. 112 ambulanslarının acil vakalara müdahale etmesi gerektiğini kaydeden Başkan Doğruyol, "112 ambulansları hasta nakil ambulansı değildir. 112 ambulansları, hayati risk taşıyan acil vakalar için kullanılmalıdır" diye konuştu

Türk Sağlık Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, yaptığı basın açıklamasında 112 ambulanslarının amacı dışında kullanıldığını ileri sürdü. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ve bakanlığın denetimine tabi olan özel sağlık kuruluşları, bazı belediyelerle bazı büyük fabrikalarda bulunan özel ambulansların çeşitli bahanelerle kullanılamadığına dikkat çeken Başkan Doğruyol, şöyle dedi:



"Başta 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olmak üzere, üniversite hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri, devlet hastanelerinin ve özel hastanelerin ölüm riski taşımayan yani acil olmayan hastaların nakillerinin de, görevi acil vakalara müdahale etmek olan 112 ambulanslarına yüklenmesi, 112 ambulanslarını asli görevlerini yapmaktan uzaklaştırmaktadır. Hasta nakline giden ambulansların bölgeleri boş kalmakta, acil vakaya yetişmesi gereken ambulansın hasta naklinde olmasından dolayı boş kalan bölgeye başka bölgenin ambulansı daha geç zamanda ulaşarak zaman kaybı yaşanmakta ve ölüm riski taşıyan hastanın veya yaralının hayatı tehlikeye atılmaktadır. Garip ve çelişkili olan ise, bu yanlışın bizzat Sağlık Bakanlığı'nın 24 Haziran 2010 tarihinde yayınlamış olduğu 2010/46 sayılı genelge ile yapılmakta olmasıdır. İlgili genelgede 'Başka bir hastaneye sevkiniz gerektiğinde; nakliniz, hastanemizin organizasyonu ve 112 ambulanslarımızla gerçekleştirilecektir' denilmektedir. Bu da göstermektedir ki Sağlık Bakanlığı 112 ambulanslarını siyasi rant olarak kullanma çabası içerisine girmiştir. 112 ambulanslarının görevi hayati risk taşıyan vakalara müdahale etmektir. İlgili genelge ile ambulanslarımız vatandaşlarımıza adeta dolmuş, taksi hizmeti vermektedir."



İLLER ARASI İLAÇ NAKLİ İDDİASI



Kırmızı şeritli 112 ambulansının bölgesini terk ederek Aydın'a ilaç götürdüğünü de ileri süren Başkan Doğruyol, şöyle konuştu:



"Kırmızı şeritli bir ambulansın bölgesini terk ederek iller arası ilaç götürmesi ve görevdeki ambulansın görev yerini terk ederek civar illere hasta nakli yapmasının akıl-mantıkla izah edilebilir yanı yoktur. İzmir'deki ambulanslarımız 2016 yılında yaklaşık 316 bin vakaya gitmiş, bu sayısının 80 bini hasta nakli olarak yapılmış, yoğunluk ilçe devlet hastanelerinden merkeze, özel hastaneler arasında, üniversite hastanelerinden özel hastanelere, İzmir'den İstanbul'a, Bursa'ya, Batman'a kısaca Türkiye'nin her bir köşesine hasta nakilleri yapılmıştır. Vatandaşlarımızın rahatsızlığı hayati risk taşıyorsa elbette devletin hizmet vermesi gerekmektedir. Ancak; gördüklerimiz ve yaşadıklarımız bize göstermektedir ki, devletin ambulansları, 'onun tanıdığı, bunun yakını' diye amacı dışında kullanılmaktadır. İlimizde Sağlık Bakanlığı'na bağlı toplamda 88 adet 112 ambulansı bulunmakta olup 3 milyonluk İzmir nüfusuna hizmet vermektedir. Pek çok şiddet, taciz, hakaret, küfür gibi, zor şartlar altında hizmet veren, bazı günlerde istasyona dahi girmeden çalışan, BİMER ve SABİM şikayet hatlarına yapılan şikayetlerle iş motivasyonu bozulan çalışanlarımızın iş yükü her geçen gün artmaktadır. Ayrıca kentimizde özel sağlık kuruluşlarının, belediyelerin, bazı büyük fabrikaların bünyesinde bulunan toplamda 93 özel ambulansın kullanılmaması üzücü ve düşündürücüdür."



"ÖZEL AMBULANSLAR AKTİF HALE GETİRİLMELİ"



Belediye ve özel kurumların elinde bulunan ambulansların Sağlık Bakanlığı tarafından usulüne uygun denetlenerek aktif hale getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Doğruyol, şunları ekledi:



"Özel ambulanslarda kriterler yeniden belirlenmeli, yerine göre yetkinin 112 komuta kontrol merkezlerine, yani İl Sağlık Müdürlüklerine verilmeli, görevini yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır. Personelden, yakıttan ve tıbbi malzemeden tasarruf gerekçeleriyle sahaya çıkarılmayan özel ambulansların bir an önce sisteme dahil edilmesi gerekmektedir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nı göreve, özel ambulansı olan ve olmayan kurum ve kuruluşlara sorumluluklarına yerine getirmeye davet ediyoruz."