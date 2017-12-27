Türkan bebeğin ismi Bornova’da yaşayacak

Bornova Belediyesi, Atatürk Mahallesi’ndeki 6 dönümlük parka Bulgaristan’daki asimilasyon girişimlerine karşı barışçıl yürüyüşlerin yapıldığı sırada annesinin kucağındayken vurularak yaşamını yitiren 17 aylık Türkan bebeğin ismini verdi

Bulgaristan’ın Kırcaali kentinde 1984 yılında asimilasyon girişimlerine karşı yapılan protesto yürüyüşleri sırasında annesinin kucağında, daha 17 aylık bebekken kurşunların hedefi olarak şehit olan Türkan Feyzullah’ın ismi, Bornova Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi’ndeki parka verildi. Bornova Belediyesi parka ismi verilen Türkan Feyzullah ve annesinin bir heykelini de yaptırdı.





Asimilasyon sergisi de açıldı



Atatürk Mahallesi’ndeki 954 Sokak ile 956 Sokak arasında kalan yaklaşık 6 bin metrekare alanda bulunan parka isim verme töreninde heykelin açılışı da gerçekleştirildi. Açılış ve isim verme töreninde Behiç Günalan’a ait Bulgaristan’dan yapılan göç sırasında Edirne sınır kapısında çekilen fotoğraflar ile Enbiya Çavuş’a ait asimilasyonu anlatan yağlıboya resimler de sergilendi.



Törene Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan’ın yanısıra İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahim Nursoy, Bornova Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Kocaman, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende İzmir Avrasya Kültür Yardımlaşma ve Daşanışma Derneği Başkanı Mehmet Serbest’in okuduğu kendisine ait “Parlayan Güneşin Altında Karanlık Günler” isimli şiir duygusal anlar yaşattı.



Bornova Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Kocaman, Türkan Feyzullah’ın isminin parka verilmesinin ve heykelinin dikilmesinin Balkan coğrafyasında şehit edilenlerin anılarını ölümsüzleştireceğini söyledi. Kocaman şehitlerin anılarını yaşatma düşüncesini hayata geçiren Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’ya Balkan camiası olarak minnettar olduklarını belirterek bir teşekkür plaketi verdi.



İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahim Nursoy, Türkan Feyzullah’ın 1984 yılında yaşanan asimilasyon sürecinin sembolü olduğunu belirterek, “Geleneklerimizi yok etmeye, Türklük ve müslümanlık atdına elimizde ne varsa almaya çalıştılar. Buna benzer süreçlerin bir daha yaşanmaması için, çekilen acıların hatırlanması için bu parkı ve heykeli önemsiyoruz. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’ya da çok teşekkür ediyoruz” dedi.







Her 26 Aralık’ta anma töreni



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da bu acı olayın üzerinden 33 yıl geçtiğini hatırlatarak, “Bulgaristan’daki asimilasyon sürecinde yaşamını kaybeden soydaşlarımızı rahmetle anıyorum. Bu insanlık dışı uygulamaları yapanları lanetliyorum” dedi. Başkan Atila, yaşanan zulmü unutturmamak için parka Türkan Feyzullah’ın isminin verildiği, heykelinin açıldığı 26 Aralık tarihinde her yıl anma töreni düzenleyeceklerini de açıkladı.



Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan da güzel günleri hatırlamak kadar acı olayları hatırlamanın da insanı insan yapan değerler arasında yer aldığını belirterek, “Asimilasyon süreci boyunca pek çok soydaşımız hapse atıldı. İnsanlarımız acılar çekti. O günlerin acı hatıralarından biri de Türkan bebeğimiz. Onların hatıralarının yaşatılması çok önemli. Bornova Belediye Başkanımız Olgun Atila’ya ve belediye meclisine aldıkları bu karardan ötürü teşekkür ediyorum” dedi.