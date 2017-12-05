Türkiye'de bir ilk! Üniversiteye emniyet müdürü tahsis edildi

İzmir Valisi ve İzmir Emniyet Müdürü ile toplantı yaptıklarını ve onların da desteğiyle üniversiteye emniyet müdürü atandığını söyleyen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 'Bornova İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Çankaya, Ege Üniversitesi emniyet müdürü olarak tahsis edildi. Bizim için en önemli şey öğrencilerimizin huzuru ve güvenliğidir. Üniversitemizde bir olay yaşanmaması ve yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek için bütün kurumlar olarak ortaklaşa hareket ediyoruz' dedi

Ali Budak- Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi, son yıllarda yaşanılan olumsuz olayları önlemek adına üniversiteye

'Öğrenciden turnike kaldırılsın talebi yok!'

Ege Üniversitesi'ne yeni atanan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, göreve geldiği ikinci günde çeşitli toplantılar yaparak ilk önce öğrencilerin güvenliğini ele aldıklarını belirtti. Ege Üniversitesi'ndeki turnikeli geçişe dikkat çeken Budak, 'Göreve gelir gelmez İzmir Valisi ve İzmir Emniyet Müdürü ile toplantı yaptıklarını, onların da desteği ile Bornova İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Çankaya Ege Üniversitesi'ne emniyet müdürü olarak atandı. Hepimiz akşam evimize gidince kapımızı kilitliyoruz. Ne kadar güvenli olsa da psikolojik olarak yine de kilitliyoruz. Rahatça uyuyoruz. Bizim için öğrencilerimiz ve onların huzuru ve güvenliği de çok önemli. Şu anda turnike konusunda herhangi bir sorun yok. Yaşanan sorunlar göreve gelmemden kısa bir süre önce düzeltildi. Turnike sistemi de şu anda öğrencilerin istediği tarzda devam ediyor. Bu anlamda bir sıkıntı yok. Öğrencilerimizin özel bir huzursuzluğu da yok. Değişik ya da kaldırılması yönünde bir talep de yok' dedi.

Ege'ye özel emniyet müdürü

Ayın 18'inde görevi teslim aldığını ve 19'unda da İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile bir toplantı yaptıklarına vurgu yapan Budak, şöyle devam etti: Bu toplantıda Ege Üniversitesi'ne bir emniyet müdürü tahsis edildi. Emniyet müdürümüzün telefon numarasını da tüm güvenlik birimlerimize ilettik. Bornova 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Ramazan Çankaya bizim güvenlik birimlerimizle bir toplantı yaptı. Emniyet, Ege Üniversitesi ile ilgili almamız gereken tedbirler konusunda bize 3-4 maddelik rapor verdi. Bunlar ise ticari taksilerin aranması, bazı fiziki koşulların iyileştirilmesiyle ilgili raporlardan oluşuyor. Bunları da hemen gerçekleştirdik. Öğrenciler bu anlamda mutlular. Gönül rahatlığıyla öğrencilerimizin güvende olduğunu söyleyebilirim.

Çankaya'dan Ege'ye özel ilgi

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde geçtiğimiz Ağustos ayında yeni atamalar yapılmıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde terfi ve yeni tayinlerden dolaylı İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın oluruyla 2'nci Sınıf Emniyet Müdürleri, 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürleri, 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürleri ve Emniyet Amirlerinin yeni görev yerleri belirlendi. Bu görevlendirme sonrasında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Ramazan Çankaya atandı. Çankaya, ayrıca Ege Üniversitesi'nin güvenliğiyle de yakından ilgileniyor ve ilgilenecek. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile toplantı yapan Çankaya, üniversite'nin güvenliği için alınması gereken tedbirleri bir rapor eşliğinde rektöre ilettiği ve güvenlik birimlere direktifler verdiği biliniyor. - Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi, son yıllarda yaşanılan olumsuz olayları önlemek adına üniversiteye emniyet müdürü atanmasını sağladı. Ege Üniversitesi'nde son yıllarda önce bir grup öğrenci, Soma'daki maden faciasını ve Canan Kulaksız Alternatif Şenliği'ne yönelik rektörlük ve polis müdahalesini protesto etmek amacıyla Yabancı Diller Hazırlık Binası'nı işgal etmişti. Ardından Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ülkü Ocakları Üniversite sorumlusu ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu çıkan arbedede bıçaklanarak öldürülmüştü. Sonrasında yaşanan turnike krizi ve FETÖ tutuklamalarının da üniversitede öğrenci ve veliler açısından güven sorunu doğurduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, öğrencilerin güvenliklerinin kendileri için çok önemli olduğunu dikkat çekerek, Ege Üniversitesi'ne emniyet müdürü tahsis edildiğini belirtti.Ege Üniversitesi'ne yeni atanan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, göreve geldiği ikinci günde çeşitli toplantılar yaparak ilk önce öğrencilerin güvenliğini ele aldıklarını belirtti. Ege Üniversitesi'ndeki turnikeli geçişe dikkat çeken Budak, 'Göreve gelir gelmez İzmir Valisi ve İzmir Emniyet Müdürü ile toplantı yaptıklarını, onların da desteği ile Bornova İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Çankaya Ege Üniversitesi'ne emniyet müdürü olarak atandı. Hepimiz akşam evimize gidince kapımızı kilitliyoruz. Ne kadar güvenli olsa da psikolojik olarak yine de kilitliyoruz. Rahatça uyuyoruz. Bizim için öğrencilerimiz ve onların huzuru ve güvenliği de çok önemli. Şu anda turnike konusunda herhangi bir sorun yok. Yaşanan sorunlar göreve gelmemden kısa bir süre önce düzeltildi. Turnike sistemi de şu anda öğrencilerin istediği tarzda devam ediyor. Bu anlamda bir sıkıntı yok. Öğrencilerimizin özel bir huzursuzluğu da yok. Değişik ya da kaldırılması yönünde bir talep de yok' dedi.Ayın 18'inde görevi teslim aldığını ve 19'unda da İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile bir toplantı yaptıklarına vurgu yapan Budak, şöyle devam etti: Bu toplantıda Ege Üniversitesi'ne bir emniyet müdürü tahsis edildi. Emniyet müdürümüzün telefon numarasını da tüm güvenlik birimlerimize ilettik. Bornova 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Ramazan Çankaya bizim güvenlik birimlerimizle bir toplantı yaptı. Emniyet, Ege Üniversitesi ile ilgili almamız gereken tedbirler konusunda bize 3-4 maddelik rapor verdi. Bunlar ise ticari taksilerin aranması, bazı fiziki koşulların iyileştirilmesiyle ilgili raporlardan oluşuyor. Bunları da hemen gerçekleştirdik. Öğrenciler bu anlamda mutlular. Gönül rahatlığıyla öğrencilerimizin güvende olduğunu söyleyebilirim.İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde geçtiğimiz Ağustos ayında yeni atamalar yapılmıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde terfi ve yeni tayinlerden dolaylı İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın oluruyla 2'nci Sınıf Emniyet Müdürleri, 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürleri, 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürleri ve Emniyet Amirlerinin yeni görev yerleri belirlendi. Bu görevlendirme sonrasında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Ramazan Çankaya atandı. Çankaya, ayrıca Ege Üniversitesi'nin güvenliğiyle de yakından ilgileniyor ve ilgilenecek. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile toplantı yapan Çankaya, üniversite'nin güvenliği için alınması gereken tedbirleri bir rapor eşliğinde rektöre ilettiği ve güvenlik birimlere direktifler verdiği biliniyor.