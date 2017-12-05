Türkiye'de bir ilk! Üniversiteye emniyet müdürü tahsis edildi

'Öğrenciden turnike kaldırılsın talebi yok!'
Ege Üniversitesi'ne yeni atanan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, göreve geldiği ikinci günde çeşitli toplantılar yaparak ilk önce öğrencilerin güvenliğini ele aldıklarını belirtti. Ege Üniversitesi'ndeki turnikeli geçişe dikkat çeken Budak, 'Göreve gelir gelmez İzmir Valisi ve İzmir Emniyet Müdürü ile toplantı yaptıklarını, onların da desteği ile Bornova İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Çankaya Ege Üniversitesi'ne emniyet müdürü olarak atandı. Hepimiz akşam evimize gidince kapımızı kilitliyoruz. Ne kadar güvenli olsa da psikolojik olarak yine de kilitliyoruz. Rahatça uyuyoruz. Bizim için öğrencilerimiz ve onların huzuru ve güvenliği de çok önemli. Şu anda turnike konusunda herhangi bir sorun yok. Yaşanan sorunlar göreve gelmemden kısa bir süre önce düzeltildi. Turnike sistemi de şu anda öğrencilerin istediği tarzda devam ediyor. Bu anlamda bir sıkıntı yok. Öğrencilerimizin özel bir huzursuzluğu da yok. Değişik ya da kaldırılması yönünde bir talep de yok' dedi.
Ege'ye özel emniyet müdürü
Ayın 18'inde görevi teslim aldığını ve 19'unda da İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile bir toplantı yaptıklarına vurgu yapan Budak, şöyle devam etti: Bu toplantıda Ege Üniversitesi'ne bir emniyet müdürü tahsis edildi. Emniyet müdürümüzün telefon numarasını da tüm güvenlik birimlerimize ilettik. Bornova 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Ramazan Çankaya bizim güvenlik birimlerimizle bir toplantı yaptı. Emniyet, Ege Üniversitesi ile ilgili almamız gereken tedbirler konusunda bize 3-4 maddelik rapor verdi. Bunlar ise ticari taksilerin aranması, bazı fiziki koşulların iyileştirilmesiyle ilgili raporlardan oluşuyor. Bunları da hemen gerçekleştirdik. Öğrenciler bu anlamda mutlular. Gönül rahatlığıyla öğrencilerimizin güvende olduğunu söyleyebilirim.
Çankaya'dan Ege'ye özel ilgi
İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde geçtiğimiz Ağustos ayında yeni atamalar yapılmıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde terfi ve yeni tayinlerden dolaylı İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın oluruyla 2'nci Sınıf Emniyet Müdürleri, 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürleri, 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürleri ve Emniyet Amirlerinin yeni görev yerleri belirlendi. Bu görevlendirme sonrasında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Ramazan Çankaya atandı. Çankaya, ayrıca Ege Üniversitesi'nin güvenliğiyle de yakından ilgileniyor ve ilgilenecek. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile toplantı yapan Çankaya, üniversite'nin güvenliği için alınması gereken tedbirleri bir rapor eşliğinde rektöre ilettiği ve güvenlik birimlere direktifler verdiği biliniyor.