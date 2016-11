Türkiye'nin acı tablosu. Sadece bu yıl 238 kadın...

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi sorumlusu ve Baro Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Nuriye Kadan, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle yaptığı açıklamada, "Ülkede 2016 yılı başından şu ana kadar 238 kadın öldürüldü. Her yaştan, her şehirden, her kültürden öldürülen 238 kadın. Belki de bu açıklamayı yaparken sayı arttı. Kadınlar hızla öldürülmekte" dedi

İzmir Adliyesi'nde 4'üncü kattaki baro biriminde yapılan basın açıklamasına Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi sorumlusu ve Baro Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Nuriye Kadan ile merkez üyesi avukatlar katıldı. 25 Kasım'ın Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında 'Kadına Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü' olarak kabul edildiğini belirten Kadan, kadına yönelik şiddetin; kamusal veya özel yaşamda, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı, ıstırap veren ya da verebilecek olan, cinsiyete dayanan eylem, tehdit, zorlama, keyfi olarak özgürlükten, ekonomik gereksinimlerden yoksun bırakma, küçük yaşta evlenmeye zorlama, çocuk doğurmaya zorlanma, erkeğe bağımlı hale getirme gibi davranışlar olduğunu söyledi.



Bunların bir insan hakkı ihlali olduğunu belirten Kadan, "Bu kadar çeşitli, bu kadar yoğun şiddet türlerinin en dayanılmazı, en vahimi, en korkuncu, en temel insan hakkına 'yaşama hakkına 'yapılan saldırıdır" dedi.



Ülke genelinde 2016 yılı başından bugüne kadar 238 kadının öldürüldüğünü dile getiren Nuriye Kadan, "Her yaştan, her şehirden, her kültürden öldürülen 238 kadın. Belki de bu açıklamayı yaparken sayı arttı. Kadınlar bu hızla öldürülmekte. Şiddete maruz kalan kadın sayısı hakkında net bir bilgiye ulaşmak bile mümkün değil. Her üç kadından birinin, yaşı kaç olursa olsun şiddet gördüğü bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Toplumun genelinde görülen şiddet artışı, fazlası ile kadınlara yönelik şiddet artışı olarak şekil bulmakta. Toplumda şiddetlenen düşmanlık ve karşıtlıklara, giderek daha muhafazakarlaşan, farklı yaşam biçimleri, farklı değerler arasında ciddi değerlerin olduğu bir dönemdeyiz. Kadına yönelik nefretin dışa vurumu görünür kılındı. Kadına yönelik şiddet neredeyse meşrulaşacak görünümde" diye konuştu.