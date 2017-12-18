Türkiye'nin en büyük ayakkabı müzesi İzmir'e kuruluyor!

İzmir Ayakkabıcılar Odası tarafından, Bornova Belediyesi tarafından tahsis edilen 10 bin 500 metrekarelik arsada, Türkiye'nin en büyük ayakkabı müzesi, çıraklık eğitim merkezi ve sosyal tesis kurulacak. Burayı gezen ziyaretçiler, ayakkabı tarihini, eski modelleri, kullanılan malzemelerden yapımına kadar öğrenme imkanı bulacak

İzmir'in Bornova ilçesi Işıkkent Semti'ndeki Ayakkabıcılar Sitesi, Türkiye'nin en büyük ve önde gelen ayakkabı üretim üssü konumuna geldi. 2 bin iş yerinin bulunduğu sitenin çevresindeki yerleşim yerlerine açılan imalathanelerle, bu rakam 3 bine çıktı. Günlük 35 bin kişinin giriş yaptığı sitede, sadece Türkiye'de değil dünyanın önde gelen markalarına üretim yapan firmalar doğdu.



ARA ELEMAN SIKINTISI AŞILACAK



Kentte bu kadar gelişen sektörün en önemli sorunu ise ara eleman açığı oldu. Bunun için İzmir Ayakkabıcılar Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptığı işbirliği sonrasında, yılda 75 kişinin çıraklık eğitimi alabildiği, kısıtlı imkanlara sahip binalarında eğitim vermeye başladı. Ancak hem daha fazla kişiyi eğitmek ve istihdam sağlamak hem de yeni eğitim kolları oluşturabilmek için İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata'nın girişimleriyle, önemli bir işbirliği adımı atıldı. Bornova Belediyesi, site içerisinde sahibi olduğu 10 bin 500 metrekarelik arsayı, siteye 10 yıllığına tahsis etti.



İnşaatına kısa süre sonra başlanacak olan alanda, çıraklık eğitim merkezi kurulacak. Bu alanda yıllık eğitilen kişi sayısı da 75'ten en az 200'e çıkacak. Buradaki eğitimlerle geleceğin modasına yön verecek olan ayakkabı model tasarımcıları yetiştirilecek. Kurslarda ayrıca sayacılık eğitimi de alacak ara elemanlar mezun edilecek.



EN BÜYÜK MÜZE KURULUYOR



Tesislerde eğitimin yanında önemli bir kültür hizmeti olarak Türkiye'nin en büyük ayakkabı müzesi açılacak. Burayı gezen ziyaretçiler, ayakkabı tarihini, eski modelleri, kullanılan malzemelerden yapımına kadar öğrenme imkanını elde edecek. Ayrıca günlük 35 bin kişinin giriş yaptığı sitenin tek sosyal tesisini de yine bu binada olacak.



ÖNEMLİ BİR HİZMET OLACAK



Proje hakkında bilgi veren İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, Bornova Belediyesi'yle yaptıkları görüşmeler sonrasında önemli bir adımı attıklarını belirterek, "Bizim için en önemli sorun ara eleman bulamamak. Biz burada her şeyden önce bunu çözmeye çalışıyoruz. Bizim sorunumuzun çözümü kadar iş imkanı içinde iyi bir gelişme olacak. Çünkü istihdama önemli katkısı var projenin. Yıllık 75 öğrenciyi eğitiyorduk. Bu rakamı 200'e çıkartacağız. Ayakkabı tasarımlarını, burada eğitim verdiğimiz çocuklarımız yaratacak, bir yerde modaya yön verecekler. Bununla sınırlı değil elbetti yaptığımız, Türkiye'nin en büyük müzesiyle ayakkabının tarihini gözler önüne sereceğiz. Ve sosyal tesislerle üyelerimiz iyi bir dinlenme imkanına da kavuşacaklar" dedi.