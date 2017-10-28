Türkiye'nin ilk çift katlı treni İzmir'de olacak!

İZBAN, örnekleri Avrupa, ABD ve Japonya’nın büyük kentlerinde olan, ülkemizde eşi benzeri bulunmayan çift katlı trenlerle İzmir’i tanıştırmak için düğmeye bastı. 9’u çift katlı olmak üzere 75 yeni vagon daha alınmasına yönelik ihale süreci kısa süre sonra başlıyor

Sadece ülkemizin değil, dünyanın en hızlı büyüyen raylı sistem işletmelerinden biri olan İZBAN, ilklerine bir yenisini daha ekleyip Türkiye’nin ilk çift katlı trenlerini İzmir’e getiriyor. Örnekleri Avrupa, ABD ve Japonya’nın büyük kentlerinde bulunan çift katlı trenler, özellikle uzun mesafe yolcularını, indi-bindi alanından uzaklaştırıp oturma imkânı sağlaması açısından tercih ediliyor.



İZBAN yönetimi, 9’u çift katlı olmak üzere toplam 75 vagondan oluşan 25 yeni setin daha satın alınmasına yönelik ihale yapılmasına karar verdi. Setler; ihale, tasarım, imalat ve test sürüşlerinin ardından “Türkiye’nin ilk çift katlı trenleri” olarak hizmete alınacak. Böylelikle Aliağa, Tepeköy, Selçuk ve açıldığında Bergama gibi uzak hatlardan binen yolcular, üst kattaki oturma alanlarını kullanıp çok daha konforlu bir yolculuk şansını yakalayacak. İhale sürecinin kısa sürede sonuçlandırılması, ilk setlerin üretim aşamasının ise 2 yıl gibi bir süreçte tamamlanması öngörülüyor.



VAGON SAYISI 294’E YÜKSELİYOR



İZBAN, 30 Ağustos 2010 tarihinde yolculu ön işletmeye sadece 24 vagonla başladı. O dönemde ayda yaklaşık 600 bin yolcu taşıyan İZBAN, kuzey-güney trafik aksındaki stratejik konumu, sunduğu güvenli, konforlu ve hızlı hizmet anlayışıyla yolcuların toplu taşıma tercihlerinde ön sıralara yükselmeye başladı. Geride kalan 7 yıllık dönemde aylık yolcu sayısını 600 binden, 6 milyonun üzerine çıkarmayı başaran İZBAN, vagon sayısını ise 219’a yükseltti. Yeni setlerin devreye girmesiyle bu sayı 294’e ulaşacak.



40 İSTASYON, 136 KİLOMETRE



İlk dönemde 80 kilometrelik 31 istasyonlu bir hat üzerinde işletme yapan İZBAN, önce Hilal’i, ardından Develi, Tekeli, Pancar, Kuşçuburun, Torbalı ve Tepeköy istasyonlarını hizmete açtı. 8 Eylül’de Tepeköy-Selçuk hattının da devreye girmesiyle İZBAN’ın istasyon sayısı 40’a ulaşırken, hat uzunluğu ise 136 kilometre oldu. İZBAN tüm bu özellikleri sayesinde ise dünyanın en hızlı büyüyen raylı sistem işletmecilerinden biri konumuna yükseldi.

