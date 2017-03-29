Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsü İzmir'de hizmete giriyor

Türkiye'nin “full elektrikli” ilk otobüs filosu İzmir'de hizmete giriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşımın hizmetine sunacağı “sessiz, çevreci ve ekonomik” özellikleriyle fark yaratan 20 yeni otobüs için 2 Nisan Pazar günü tören düzenlenecek.
“Sürdürülebilir kent” hedefiyle yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanındaki projelerinde de çevre duyarlılığını ön planda tutuyor. Çevre alanında örnek yatırımlar gerçekleştirerek öncü olan İzmir’in yerel yönetimi, toplu ulaşımda şimdi de elektrikli otobüs dönemini başlatıyor. Türkiye’nin ilk full elektrikli otobüs filosunu kurmak için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin satın aldığı tamamen yerli teknolojiyle üretilen 20 elektrikli otobüs, 2 Nisan Pazar günü yapılacak törenle hizmete giriyor.
Türkiye'de ilk kez uygulanacak yeni sisteme geçiş aşamasında, bu otobüsleri kullanacak 100 şoföre, hareket memurlarına ve teknik personele eğitim veren ESHOT Genel Müdürlüğü, güzergahlar üzerinde bir ayı aşkın süreyle test sürüşleri gerçekleştirdi. Sürücüler elektrikli otobüsleri en ekonomik ve randımanlı kullanmayı öğrendi. İzmir'in yol güzergahları da otobüslerin yazılımlarına eklendi.
Çevreci, ekonomik, sessiz, konforlu
İzmirlilere hizmet verecek elektrikli otobüsler birçok açıdan mevcut otobüslere göre avantajlı. İşte ana hatlarıyla yeni otobüslerin fark yarattığı noktalar:
Çevreci: Ulaşımda çevreci teknolojinin devreye girmesiyle birlikte egzoz gazının yarattığı hava kirliliği ortadan kalkacak. Enerjiyi sürdürülebilir kaynaklardan sağlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, karbon ayak izini azaltırken, aynı zamanda kurum olarak en büyük gider kalemi olan enerjiyi sıfır maliyet ile elde etmeyi hedefliyor. Böylece hem temiz bir İzmir hedefine büyük bir katkı sağlanacak hem de belediyeye kaynak yar atılacak.
Ekonomik: İzmir’in elektrikli otobüsleri ile birlikte yakıt maliyetleri en aza indirilecek. Elektrikli otobüsler kilometrede sadece 25 kuruş harcayacak. Ayrıca eğimli arazilerde iniş sırasında ve fren yapıldığında, otobüsler enerji yüklemesi sağlayarak daha fazla km. yapabilecek. Gün içinde hiç durmadan 250 kilometre yol alabilecek olan yeni otobüsler, klima a&cced il;ıkken 13 saat, klimasız 16 saat hiç durmadan çalışabilecek. Otobüsler, yokuş aşağı inerken enerji üretip kendi kendilerini şarj edebilecek.
Sessiz ve konforlu: Fosil yakıt tüketen otobüslerin motorlarının yarattığı sarsıntı ve gürültü yeni otobüslerde bulunmuyor. Elektrikli otobüsler çalışır durumdayken hemen hiç ses çıkarmıyor, harekete geçtiğinde ise sadece tekerleklerinin dönmesinden kaynaklanan ses duyuluyor.
Uzun ömürlü: Doğa dostu otobüslerin kullanım ömrü akaryakıtla çalışanlara göre çok daha uzun. Motor aksamında yıpranma daha az olduğu için yedek parça ve bakım maliyetleri de aynı oranda azalıyor.
Cep telefonları için şarj soketi, özel koltuk: Egzoz dumanı ve motor gürültüsünü ortadan kaldıran yeni otobüslerde yolcuların cep telefonlarını şarj edebilmesine imkan tanıyan USB soketler de yer alıyor. İzmir'e özel dizayn edilmiş, kente özgü motifler taşıyan koltuk döşemeleri ise dikkat çekiyor.