Türkiye Öğretmenler Vakfı'na operasyon: 8 gözaltı

İzmir'deki Türkiye Öğretmenler Vakfı'nın yöneticilerine yönelik FETÖ soruşturması kapsamında polis tarafından düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

Türkiye Öğretmenler Vakfı'na operasyon: 8 gözaltı

İzmir Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte devam eden FETÖ soruşturması kapsamında, bugün sabah saatlerinde İzmir'de faaliyet gösteren Türkiye Öğretmen Vakfı'nın yöneticilerine yönelik operasyon yaptı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 14 kişiden 8'i gözaltına alındı.

Diğer 6 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #fetö #öğretmenler vakfı
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