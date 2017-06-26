Türkiye'ye sığınan Suriyeli çocuk sağlığına kavuştu

Suriyeli sığınmacı 9 yaşındaki Hüseyin Elcasim, İzmir'de geçirdiği iki ameliyatla akciğer ve karaciğerindeki kistlerden kurtuldu

Suriye'nin Halep şehrinde yaşayan 18 yaşındaki Abdül El Vahap Elcasim, ülkesindeki iç savaştan dolayı 2 yıl önce Türkiye'ye sığındı. İzmir'e yerleşen Abdül El Vahap, bir yıl önce annesi Rana (37) ve babası İsmail (47) Elcasim ile 4 kardeşini de yanına aldı. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan ailenin 9 yaşındaki oğulları Hüseyin Elcasim, nefes almakta güçlük çekmeye başlayınca Sağlık Bakanlığı İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine başvurdu.



Hastanedeki tetkikler sonucu Hüseyin'in akciğer ve karaciğerinde ekinokok adı verilen parazitin yol açtığı bir enfeksiyon sonucu boyutları 10 santimetreyi bulan kistler olduğu tespit edildi.



Doktorlar Hüseyin'in ameliyat edilmesi gerektiğine karar verdi.



Hüseyin, önce akciğer, 1,5 ay sonra da karaciğer ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası bir süre hastanede yatan Hüseyin, hemşirelerin de bakımı ile sağlığına kavuştu ve taburcu edildi.



Hüseyin'i ameliyat eden Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Çocuk Cerrahı Op. Dr. Nihan Malbora, hastanın solunum bozukluğu bulguları nedeniyle hastanemize başvurduğunu belirterek, "Yapılan tetkiklerinde hem akciğer hem de karaciğerinde boyutları 10 cm’yi bulan kistler olduğunu tespit ettik. Akciğerindeki kistin hayatını tehdit eden boyutlarda olması nedeniyle hemen müdahale ettik. 1,5 ay arayla gerçekleştirilen iki operasyonla hastamız sağlığına kavuştu." dedi.



Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Yöneticisi Op. Dr. İlker Kızıloğlu da çocuk hastaların sağlığına kavuşması için gayretli bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Kist Hidatik hastalığının tanı ve tedavisinde gerek çocuk sağlığı hekimleri gerekse bizler yerinde müdahalelerle hastamızı sağlığına kavuşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Türkiye'de olmak güzel"



Sağlığına kavuşan Hüseyin Elcasim, artık çocuk olmanın tadını çıkarıyor. Bayraklı Petkim Latife Hanım İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Hüseyin Türkçesini geliştirmek için ders çalışıyor.



Hüseyin, ameliyatını gerçekleştirerek sağlığına kavuşturan doktorlara şimdilik az konuşabildiği Türkçesiyle teşekkür etti.



Hüseyin'in ağabeyi Abdül El Vahap da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kardeşim çok şükür şimdi iyi. Herkese çok teşekkür ederim. Türkiye'de olmak güzel, Türk insanı çok iyi.'' diye konuştu.





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