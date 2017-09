Türkiye’nin En Otantik Yeri: İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı

Tarihi 7000 yıl öncesine kadar uzanan tarihi İzmir’de öyle bir yer var ki, şehre yapacağınız ziyarette ilk gitmeniz gereken yer diyebiliriz. İstanbul için Kapalıçarşı ne demekse İzmir için de Kemeraltı Çarşısı o kadar önemli. İzmir’e her ne amaçla gelmiş olursanız olun şehir merkezindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı’na mutlaka uğramanızı öneriyoruz

Antik dönemden beri var olan Kemeraltı Çarşısı’nı gezerken zamanda yolculuğa çıkacağınıza emin olabilirsiniz. İzmir’in Konak Meydanı’na metroyla ya da otobüsle ulaştıktan sonra meydanı arkanıza alın ve meşhur Anafartalar Caddesi’nden tarihi Kemeraltı Çarşısı’na giriş yapın. Unutmayın ki, Kemeraltı, sadece alışveriş yapılabilecek bir yer değil, aynı zamanda tarihi hanlar, kervanlar, binalar ile çevrili caddeleri turlayarak tarihi bir gezi yapabileceğiniz bir yer. İzmir’e özgü şambali ve akide şekeri, ayrıca söğüş Kemeraltı’nın hemen hemen her sokağında karşınıza çıkabilecek sokak lezzetleri. İzmirlilerin her gezişinde kaybolduğu Kemeraltı’nın labirent sokaklarında yolunuzu kaybetmekten korkmayın çünkü her esnaf güler yüzüyle yolunuzu bulmanıza yardım edecektir

Yılların eskitemediği tarihi Kemeraltı Çarşısı, kelimenin tam anlamıyla bir renk cümbüşü. Baharatçılar, bakırcılar, şambaliciler, söğüşçüler ve çok daha fazlasıyla harika fotoğraflar yakalayabileceğiniz bir yer Kemeraltı. Kemeraltı ve İzmir civarında gezebileceğiniz tarihi hanlardan bazıları, Abacıoğlu Hanı, Abdurrahman Hanı, Arap Hanı, Küçük Karaosmanoğlu Hanı, Büyük Demir Hanı, Büyük Karaosmanoğlu Hanı, Mirkelamoğlu Hanı, Cambaz Hanı, Çakaloğlu Hanı, Çarşılı Han, Fazlıoğlu Hanı ve Kızlarağası Hanı. Kemeraltı’nın ünlü Kızlarağası Hanı’nda közde kahve içmeden İzmir turunuzu sonlandırmayın.

Kemeraltı’nı turladıktan sonra yine yürüyerek keşfedebileceğiniz diğer yerler, İzmir Tarih ve Sanat Müzesi, İzmir Arkeoloji Müzesi, Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi, Etnografya Müzesi, Atatürk Müzesi, TCDD Müze ve Sanat Galerisi ve Arkas Sanat Merkezi. Akşam olunca da Alsancak Kordon’daki balık restoranlarından birinde oturabilir ya da muhteşem bir gün batımı manzarası izlemek için Tarihi Asansör’e çıkabilirsiniz.



Tarihi Kemeraltı Çarşısı’na Nasıl Gidilir?

İzmir’e hava yoluyla ulaşacaksanız eğer havalimanı terminalinde bulunan İzban istasyonuna yürüyerek gidebilir ve İzban’dan İzmir Metro’ya aktarma yapmak için de Halkapınar’da inebilirsiniz. İzmir uçak bileti fiyatları görmek için linke tıklayın. Halkapınar’dan da İzmir Metro ile Konak’a ulaşabilirsiniz. Bir diğer seçenek de Adnan Menderes Havalimanı’ndan 5 dakikalık bir taksi yolculuğu yaparak Gaziemir ilçesine ulaşmak ve oradan da 152 numaralı Eshot otobüsüne binmek. İzmir’deki tüm toplu taşıma araçlarının tümünde geçerli olan İzmirim Kart’tan satın alabileceğiniz gibi günlük kartlardan da almanız mümkün. İzmir varışlı uçak biletlerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İzmir’e Türkiye’nin dört bir yanından otobüs seferi mevcut. İzmir Otogar’a şehirlerarası otobüsle ulaştıktan sonra dilerseniz otobüs firmasının servisine binebilir, dilerseniz de 302 numaralı ESHOT otobüsüne binerek direkt Konak’a ulaşabilirsiniz.