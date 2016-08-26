İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki küçük ölçekli üreticilerin ekipman ihtiyacını karşılamak için 17 ziraat odasına 147 tarım makinesi ve aleti dağıttı. İnciraltı Kent Ormanı'nda düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Vali Yardımcısı Erol Türkmen, İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Zeynep Altıok, Özcan Purçu, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, Ziraat Odaları İl Koordinatörü İbrahim Erdallı, ziraat odaları başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.



Bütün iller İzmir gibi vergi verse...



Törendeki konuşmasına, İzmir'in farklılığından söz ederek başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye'deki 79 milyon nüfusun yüzde 5.3'ünün İzmir'de yaşadığını, buna karşılık gayri safı milli hasılanın yüzde 7'si ile devletin topladığı verginin yüzde 11'inin İzmir tarafından karşılandığını söyledi. Başkan Kocaoğlu, 'İzmir, en temel vatandaşlık görevlerinin başında gelen vergi verme ahlakında Türkiye şampiyonu. Bu kentin ticaretine de, siyasetine de yasal olmayan işler, yasal olmayan örgütler girmemiştir. Bunun nedeni, bu kentte yaşayan insanların bütün işlerini aklı ve bilimi kullanarak, evrensel ahlak kurallarına, yasalara uyarak hukuk çerçevesinde çalışmalarının sonucu. Eğer herkes İzmir gibi vergisini verirse, merkezi hükümetimizin bütçesi yüzde 50 - 60 büyür' diye konuştu.



Büyümede Türkiye'yi katladık



2000 yılı ile 2014 yılı arasında Türkiye'de tarım sektörü yüzde 2.1 büyürken, İzmir'de bu büyümenin yüzde 5.5 olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 'İzmir'de tarım sektörü Türkiye'den 2.5 kat fazla büyüdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklarını harcarken, bütçesini yaparken, parasını nereye harcayacağını belirlerken kırsal kesimin kalkınmasına öncelik vermekte. Birçok öncelikli projemiz var ama kırsal bizim nazarımızda birinci gelmekte. Her şey eksik olabilir, gecikebilir ama tüm dünyanın en stratejik sektör olarak gördüğü tarıma, kırsala vereceğimiz destek artarak devam edecek.'

Başkan Kocaoğlu, Kiraz'daki doludan zarar edenlere üreticilere de geçmiş olsun dileklerini ileterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yasal çerçevede ellerinden gelen desteği vereceklerini vurguladı.



Hayvancılığın gelişimine katkı



Ziraat odaları başkanları ve çiftçiler adına konuşan Ziraat Odaları İl Koordinatörü İbrahim Erdallı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılığın gelişmesi için üreticilere verdiği desteğin altını çizerek, 'Ziraat odalarına tarım makinesi dağıtımı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilke daha imza attı. Odalarımızın, çiftçilerimizin gücüne güç kattı. Çiftçilerimizin emeğine bereket katan Başkanımız Aziz Kocaoğu'na teşekkür ediyorum' dedi.





Üretimde kolaylık



Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla için dağıtılan 2 milyon 705 bin lira tutarındaki aletlerin içerisinde traktör, ilaçlama, hayvan gübresi serpme, dal parçalama, zeytin hasat, mısır silaj, gübre atma, taş toplama, havalı ekim makineleri, hububat mibzeri ve hidrolik duyargalı toprak frezesi bulunuyor.





Kooperatiflere 224 milyon TL destek



Büyükşehir Belediyesi, daha önce de kırsalda kalkınmayı desteklemek ve yerli üretimi artırmak amacıyla yüz binlerce meyve fidanı ile sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirdi. Arıcılığı desteklemek için Urla ve Karaburun'da kovan ve arıcılık malzemeleri dağıtan Büyükşehir Belediyesi, halen Kınık, Beydağ, Seferihisar, Menderes ve Selçuk ilçelerinde arıcılık eğitimlerine devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık binlerce ücretsiz toprak analizi yapan Büyükşehir Belediyesi, ürün kalitesini artırabilmek için incir kurutma kasası ve zeytin kasası dağıtımlarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticiyi desteklemek amacıyla kooperatiflerden bugüne kadar yaklaşık 224 milyon TL bedelle çiçek, süt, yoğurt, peynir, çim ve fidan alımı gerçekleştirdi. Ayrıca ürünlerin tozdan kurtulması ve alıcıların tarlalara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla 2005 yılından bu yana sürdürülen çalışmalarda sathi kaplama yapılan ova yolunun uzunluğu 4000 kilometreyi aştı.





Süt tankı dağıtımı



Kooperatiflerden süt alarak 'Süt Kuzusu' projesiyle İzmir genelinde 1- 5 yaş arası çocuklara dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da üreticilerin ihtiyaç duyduğu sabit süt soğutma ve nakil tanklarının dağıtımına başladı. Büyükşehir Belediyesi, proje çerçevesinde bugüne kadar 15 üretici kooperatifi ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında Foça-Gerenköy ve Kiraz'ın İğdeli, Haliller, Karaman ve Yenişehir kooperatiflerine 40 ton kapasiteli 7 adet sabit süt soğutma tankı ve 1 adet 15 ton kapasiteli nakil tankı kuruldu. Bergama, Ödemiş ve Kiraz'da faaliyet gösteren 10 kooperatifte toplam 60 ton kapasiteli 11 adet sabit süt soğutma tankı kurulma çalışmaları halen devam ediyor. Ayrıca 8 kooperatifin müracaatları da değerlendirme aşamasında.



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