İlk defa İzmir İtfaiyesi’nde kullanılacak bu insansız araç, endüstriyel ve kimyasal yangınlar konusunda yoğun risk taşıyan Aliağa’da konuşanmış durumda. Önündeki kırıcı aletle itfaiye erlerine yol açan robotik araç, alevlerin içine rahatlıkla girebiliyor. Kritik ısı seviyesine ulaşınca, fıskiyelerle üstüne su püskürterek kendini korumaya alıyor. Tanka benzeyen araç, üzerindeki 7 kamerayla olay yeri görüntülerini de canlı olarak aktarıyor.



Türkiye’nin en donanımlı ve modern itfaiyelerinden birine sahip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangın ve afetlere hızlı ve doğru bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla filosunu genişletti. Türkiye’de tek olan robotik araç sayesinde İzmir İtfaiyesi, endüstriyel ve kimyasal yangınlara hem daha hızlı hem de daha güvenli bir şekilde müdahale edebilecek.



Robotik araç, 2 ton su ve 300 litre köpük kapasitesine sahip. Uzaktan kumandalı sistemle çalıştırılan araç, yaklaşık 3 kilometre uzaklıktan kontrol edilebiliyor. Yangın anında oluşabilecek patlamalarda, tanker kazalarında itfaiye erlerinin can güvenliğini sağlamak amacıyla üretilen robotik araç, ön yüzeyinde bulunan gripper (kıskaç) ile hem cisimleri kırıp kaldırabiliyor hem de metalleri parçalayabiliyor. Alevlerin içinde belirli bir ısıya gelince, fıskiyelerle üstüne su püskürterek kendini korumaya alıyor.







İzmir İtfaiyesi iftiharla sunar



118 adet yeni itfaiye aracını bünyelerine katarak İzmir İtfaiyesi’nin filosunu donanım bakımından daha da genişlettiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürü İsmail Derse, “Yenilenen filomuz, deneyimli, eğitimli, itfaiye erlerimiz sayesinde 49 itfaiye grubumuzla her zaman İzmirlilerin yanındayız” dedi ve şöyle devam etti:



“Türkiye’de ilk defa İzmir İtfaiyesi’nde kullanılacak olan robotik araç, endüstriyel ve kimyasal yangınların yaşanabileceği yoğun risk taşıyan Aliağa bölgemizde hazırda bekliyor. Tank benzeri yapıya sahip olduğundan, sadece düz alanlarda değil engebeli alanlarda da kullanılabiliyor. Önünde bulunan kırıcı aletle birlikte birçok nesneyi zaman kaybetmeden kırıp kaldırarak itfaiye erlerine yer ve yol açabiliyor. Üzerinde bulunan 7 kamera ve ön kısmındaki kameranın zoomlama özelliğinden dolayı, olay yerinden alınan görüntüleri taşınabilir led ekrana iletebiliyor. Böylece personellerimiz olayın kurgusunu hızlı bir biçimde derleyip, planlayıp müdahale edebiliyor.”



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