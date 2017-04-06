Turnike arızası 'yok' yazdırıyor

İzmir Ege Üniversitesi'nde öğrenciler kampüse giriş ve çıkışlarını öğrenci kimliklerini turnikelere okutarak yapıyor. Turnikelerin sıksık arızalanması öğrencilerin demir parmaklıkların ardından kalmasına ve derse geç girmelerine neden oluyor. Bazı öğrenciler arıza nedeniyle okula giremediklerini, kapıda olmalarına rağmen derslerde 'yok' yazıldıklarını söyleyerek, soruna köklü çözüm bulunmasını istedi

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun 2015 yılı şubat ayında ölümüyle sonuçlanan olayın ardından okulda güvenlik önlemleri artırıldı. Okula giriş çıkışın yanı sıra fakülteler arası geçiş için de öğrencilerin kimlik kartı ile çalışan turnikeler yerleştirildi. Ancak bu turnikelerin sık sık arızalanması öğrencilerin tepkisine neden oluyor. Turnikenin manyetik kart okuyucu bölümüne kartların peş peşe okutulması üzerine bir süre sonra bölümde 'yetkisiz kart' yazısı beliriyor. Bu yazı çıkınca sistem kendini kapatıyor ve insan boyundan daha uzun olan demir parmaklıklar dönmüyor. Günde en az 10 kez yaşanan bu arıza nedeniyle okul önünde uzun kuyruklar oluşurken. öğrenciler de derse geç kalıyor. Turnike arızası, okulun özel güvenlik birimleri tarafından gideriliyor.



Öğrenciler okuldaki turnike sisteminin cezaevlerini hatırlattığını belirterek, tepki gösterdi. Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan Tanrıöğen tepkisini şöyle dile getirdi:



"Okula arabayla girenler aranmıyor, biz okulun öğrencisi olduğumuz halde bunu kartla, ve sözlü açıklamalarla kanıtlamak zorunda kalıyoruz. Güvenlik içinse bu tedbirler çifte standart olmamalı. Arabası olan da aranmalı. Turnikenin sık sık arızalanması nedeniyle tamer edilinceye kadar içeri giremiyoruz, okul kapısında olduğumuz halde derse 'yok' yazılıyoruz."



Öğrenciler okuldan çıkarken kart basmalarını da eleştirirek, "Okula girerken öğrenci olduğumuzu ispatlıyoruz çıkarken neden buna ihtiyaç duyuluyor, anlamış değiliz" dedi.

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