Tutuklu öğrenciler tahliye edildi

REFERANDUM sonuçlarını protesto ettikleri için İzmir Kordon’da tutuklanan üniversite ve lise öğrencileri, 50 gün sonra görülen ilk duruşmada tahliye edildi

İzmir 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Yiğit Çeker, Sultan Kayaoğlu, İdil Gökalp, Burcu Akyüz, Aykan Ünveren ve Atakan Şadi Güzel katıldı. Müşteki olarak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismi yer aldı. Mahkeme Başkanı, polis kamerası ve video görüntülerinde gençlerin slogan atmadığının tespit edildiğini ve 50 günlük tutukluluk halinin cezaya dönüştüğünü vurgulayarak, öğrencilerin tahliyesine karar verdi.



İzmir Bayraklı Adliyesi’nde görülen duruşmaya öğrencilerin aileleri, arkadaşları, avukatları ve CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel katıldı. Tutuklu gençleri Buca ve Şakran Cezaevi’nde daha önce iki kez ziyaret eden Sertel, ailelerle sevinci paylaştı. Sertel, “Suçsuzluğu bilinen çocuklarımızın küçük yaşta demir parmaklıklar ardına atılması vicdansızlıktı. Bu davada kararı veren hakim gerçeği gördü. Darısı haksız ve hukuksuz yere tutuklu bulunan diğer gençlerimizin başına" dedi.

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