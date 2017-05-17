'Tuvalete gideceğim' dedi, cesedi bulundu

İzmir'in Konak İlçesi'nde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 30 yaşındaki Serdar B. arkadaşının evinde fenalaşarak hayatını kaybetti

'Tuvalete gideceğim' dedi, cesedi bulundu

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Lale Mahallesi 3575/1 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Arkadaşı 45 yaşındaki T.T.'nin evine giden Serdar B., çatıda sohbet ettikleri sırada tuvalete gideceğini söyleyerek içeriye girdi. Serdar B.'den bir süre haber alamayan T.T., kontrol etmek aşağı indiğinde kapının kilitli olduğunu fark ederek evine camdan girdi. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Serhat B.'yi yerde hareketsiz bir şekilde yatarken gören T.T., durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Serhat B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Serhat B.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak
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