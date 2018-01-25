TYP çalışanları video çekip sürekli iş istedi

Sürekli işçilik istiyoruz
Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında kamu kurumlarında temizlik ve güvenlik hizmeti veren çalışanlar, kadro olmasa da sürekli işçi olarak çalışmak istediklerini belirterek, 'İŞKUR aracılığıyla kamu kurumlarına temizlik ve güvenlik hizmeti veriyoruz. MEB'e bağlı ortaokul, lise ve ilkokullara hizmet veren arkadaşlarımız 7-9 ay sonrası anlaşmaları sona erdiği için işten atılıyor. Diğer kurumlarda ise her yıl yeniden anlaşma yapılıyor. Bu da amirin ya da İŞKUR'daki yetiklilerin isteğiyle olabiliyor. Bu noktada talebimiz kadro olmasa da her yıl yenilenmesi ve o işte devamlı çalışmamızın sağlanması. Zaten asgari ücretle çalışıyoruz. Tek talebimiz işimizde devamlı çalışabilmemiz. Yani sürekli çalışmak istiyoruz' dedi.
'İş garantili çalışmak istiyoruz'
İŞKUR'la olan sözleşmelerinin 9 ay olduğunu söyleyen işçiler, şöyle devam etti: Yani okulların kapanmasıyla isimize de son verilecek. Bu işlerimizle hepimiz evimizi geçindiriyor ve geçimimizi sağlıyoruz. 9 ay sonra okullar başlayana kadar bulabildiğimiz işlerde çalışıyoruz. Sonrasında da yeniden aynı işlere alınmayı bekliyoruz. Bu aradaki beklemek bizleri çok zora sokuyor. Bizlerin iş garantisi yok. Hepimiz mağdur oluyoruz. Taşerona kadro için yayınlanan KHK'dan faydalanmak istiyoruz. Geçici işçi statüsü verilmese de işimizde süreklilik verilsin. Devletimiz ve yöneticilerimizden en büyük talebimiz bu. Basının da bu mağrudiyetimizi duyurmasını istiyoruz. Bu isteklerimizi yetkililere ulaştırmamızda bizlere el verin.
'2 dönem sonra işsiz kalıyoruz'
'MEB'e bağlı lise ve ortaokullarda güvenlik temizlik personelleri olarak istihdam edildik' diyen işçi, '4 Aralık'ta çıkan taşeron yasasından faydalanamadık ve kapsam dışı kaldık. İŞKUR aracılığıyla buralara girdik ama aynı kurumda 2 dönem (yıl içinde 7/9 ay) harici çalışamayız. Yani 3'üncü dönem çalışamazsın. Bizim ilk sorunumuz bu dönem kuralının kaldırılması ve süreklilik olmasıdır. İkinci sorunumuz ise bu dönemler arasında ise boşta kalıyor ve iş arıyoruz. Ancak bizim şartlarımızda ama meslek yüksek okullarında çalışan arkadaşlarımız işlerine devam edebiliyor. Bizler ise okul da öğrenci olmadığı için çalışamıyoruz' ifadelerini kulandı.