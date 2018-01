TYP çalışanları video çekip sürekli iş istedi

Hükümet, taşeron firma bağlantısı olmayan ve direk İŞKUR ya da kamu kurumunun dışarıdan hizmet olarak gösterip, çalıştırdığı işçilere kadro vermedi. Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamından dolayı mağdur olduklarını söyleyen yaklaşık 50 bin çalışan ise 'Kadro verilmese de sürekli işçi olmayı' talep ediyor

Sürekli işçilik istiyoruz

'İş garantili çalışmak istiyoruz'

'2 dönem sonra işsiz kalıyoruz'

Toplum Yararına Çalışma Programı çerçevesinde kamu kurumlarına güvenlik ve temizlik hizmeti veren yaklaşık 50 bin geçici iş çi de hükümetten kadro ya da sürekli işçilik talep ediyor. Türkiye'de İŞKUR tarafından sürdürülen TYP kapsamında kamu kurumlarında çalışan işçilerin bazıları yılda 7-9 ay çalışırken bazıları da her yıl sözleşmesini yeniliyor. Ancak bu çalışanlar aynı kurumda en fazla 2 dönem yani 2 yıl çalışabiliyor. Sonrasında ise çalışamıyor. Nedeni ise İŞKUR programıyla bu kurumlara yerleştirilmeleri. TYP kapsamında kamu kurumlarında temizlik ve güvenlik hizmeti veren yaklaşık 50 bin çalışan ise hükümetten kadro olmasa da sürekli işçilik talep ediyor.Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında kamu kurumlarında temizlik ve güvenlik hizmeti veren çalışanlar, kadro olmasa da sürekli işçi olarak çalışmak istediklerini belirterek, 'İŞKUR aracılığıyla kamu kurumlarına temizlik ve güvenlik hizmeti veriyoruz. MEB'e bağlı ortaokul, lise ve ilkokullara hizmet veren arkadaşlarımız 7-9 ay sonrası anlaşmaları sona erdiği için işten atılıyor. Diğer kurumlarda ise her yıl yeniden anlaşma yapılıyor. Bu da amirin ya da İŞKUR'daki yetiklilerin isteğiyle olabiliyor. Bu noktada talebimiz kadro olmasa da her yıl yenilenmesi ve o işte devamlı çalışmamızın sağlanması. Zaten asgari ücretle çalışıyoruz. Tek talebimiz işimizde devamlı çalışabilmemiz. Yani sürekli çalışmak istiyoruz' dedi.İŞKUR'la olan sözleşmelerinin 9 ay olduğunu söyleyen işçiler, şöyle devam etti: Yani okulların kapanmasıyla isimize de son verilecek. Bu işlerimizle hepimiz evimizi geçindiriyor ve geçimimizi sağlıyoruz. 9 ay sonra okullar başlayana kadar bulabildiğimiz işlerde çalışıyoruz. Sonrasında da yeniden aynı işlere alınmayı bekliyoruz. Bu aradaki beklemek bizleri çok zora sokuyor. Bizlerin iş garantisi yok. Hepimiz mağdur oluyoruz. Taşerona kadro için yayınlanan KHK'dan faydalanmak istiyoruz. Geçici işçi statüsü verilmese de işimizde süreklilik verilsin. Devletimiz ve yöneticilerimizden en büyük talebimiz bu. Basının da bu mağrudiyetimizi duyurmasını istiyoruz. Bu isteklerimizi yetkililere ulaştırmamızda bizlere el verin.'MEB'e bağlı lise ve ortaokullarda güvenlik temizlik personelleri olarak istihdam edildik' diyen işçi, '4 Aralık'ta çıkan taşeron yasasından faydalanamadık ve kapsam dışı kaldık. İŞKUR aracılığıyla buralara girdik ama aynı kurumda 2 dönem (yıl içinde 7/9 ay) harici çalışamayız. Yani 3'üncü dönem çalışamazsın. Bizim ilk sorunumuz bu dönem kuralının kaldırılması ve süreklilik olmasıdır. İkinci sorunumuz ise bu dönemler arasında ise boşta kalıyor ve iş arıyoruz. Ancak bizim şartlarımızda ama meslek yüksek okullarında çalışan arkadaşlarımız işlerine devam edebiliyor. Bizler ise okul da öğrenci olmadığı için çalışamıyoruz' ifadelerini kulandı.