UBER bize ders olsun!

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celal Anık, taksicilerin de kendini geliştirmesi gerektiğini belirterek, 'UBER ile mücadele bizim için milat olsun. Lüks araçlar ve konusunda uzman kişilerle ulaşım hizmeti verelim' dedi

Gamze Geçer- İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı



Anık, UBER'in akıllı telefon ile sisteme üye olan herhangi bir şoför ile müşteriyi buluşturan ve seyahat sonrasında sürücüden komisyon alan mobil bir uygulama olduğuna değinirken yasallığı konusunda da şu açıklamada bulundu: 'Öncelikle sorulması gereken UBER ile yapılan bu taksi tipi taşımacılığın yasal olup olmadığı. Arkadaşlar buradan açıkça söylüyorum VİP tarzı UBER bünyesindeki araçlarla yapılan bu taşımacılık illegal ve kesinlikle yasal değil. Bu uygulamayı kullanan arkadaşlara sorduğumuzda araçlarının D2 Yetki belgelerinin bulunduğunu taşımacılığı bu belge kapsamında yaptıklarını belirtmekteler. Arkadaşlar buradan açıkça söylüyorum. D2 belgesiyle taksi taşımacılığı yapılması mümkün değildir' dedi.

Dünya mücadele ediyor

UBER ve taksici esnafımızla yaşanan bu sorun ülkemize özgü olmadığını, Dünya'nın dört bir yanındaki taksicileri UBER ile mücadele halinde olduğunu hatırlatan Anık, 'Paris'te çıkan olaylardan sonra UBER CEO'su gözaltına alındı ve UBER sürücülerine 10 bin euro para cezası kesildi. Almanya, Bulgaristan, Çin, Danimarka, Fransa, İspanya, Hindistan, Hollanda, İtalya Londra, Macaristan ve ismini sayamadığım birçok ülkede UBER yasaklanmış durumda' dedi.

Dijital Taksicilik

Anık, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğiyle, UITP (Uluslar arası toplu taşımacılar birliğine) Türkiye'de üye olan ilk meslek kuruluşu olduklarını belirterek, 'Ayrıca Ulaşım Müdürlüğü bulunan tek birlik İzmir Esnaf Odaları Birliği'dir. Yurt dışı uygulamaları yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda, 2012 yılından beri 'Sarı Teknoloji' adında kurduğumuz sistem ile tüm taksileri tek bir sistem üzerinden kontrol edebilmekteyiz. Bu sistem sayesinde geçmişe dönük yolculuklarda izlenen güzergah bilgisine, yolculuk ücretine ulaşılarak tüm seyahatler kayıt altına alınmakta. Yaklaşık 6 aydır üzerinde çalıştığımız sistem ile mobil uygulama üzerinden müşteriyi ve taksiciyi buluşturacağız. Bu sistem sayesinde müşteri yolculuğunu taksi sürücüsünü ve kullanmış olduğu aracı puanlayarak değerlendirme şansı bulacak. Bu bilgiler veri tabanına kayıt edilerek diğer müşterileriler tarafından da izlenmesi sağlanacak. Bu sayede bir taksi çağırdığınızda sizden önceki müşterilerin bu taksiyle ilgili deneyimlerini öğrenebilme şansı bulacaksınız. Böylelikle gideceğiniz aracı ve şoförü kendiniz seçebileceksiniz. Ayrıca buradan ilk kez sizin aracılığınız ile duyuruyorum Nisan ayının ilk haftasında UITP ile birlikte tüm Türkiye'den ulaşım uzmanlarının katılacağı 'Dijital Taksicilik' başlığı altında bir konferans düzenleyeceğiz. Bu konferansta mobil taksiciliğin tüm yönlerini uzmanlarla birlikte tartışacağız' dedi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celal Anık , son günlerde ülke gündemini meşgul eden UBER taşımacılıkla ilgili düzenlediği basın toplantısında; 'Biz sorunu kavga ile değil kendimizi geliştirerek çözeceğiz. Buradan Türkiye'deki tüm taksi ci arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu durum bizim için bir milat olsun. Kendimizi geliştirerek lüks araçlar ve konusunda uzman, eğitimli ve kendisini geliştirmiş şoförler ile taksi taşımacılığını yapmamız lazım. Cebinde ehliyet olan her adamı direksiyona oturtmamanız lazım. UBER ile olan mücadelemizi kazanmak istiyorsak öncelikle halkın desteğini yanımıza almamız lazım. Eğer kendimizi geliştirmeyerek çağa ayak uyduramazsak sadece taksicilik sektörü değil ulaşımla ilgili tüm sektörlerde bu ve buna benzer sorunlarla karşı karşıya kalacağız' dedi.Anık, UBER'in akıllı telefon ile sisteme üye olan herhangi bir şoför ile müşteriyi buluşturan ve seyahat sonrasında sürücüden komisyon alan mobil bir uygulama olduğuna değinirken yasallığı konusunda da şu açıklamada bulundu: 'Öncelikle sorulması gereken UBER ile yapılan bu taksi tipi taşımacılığın yasal olup olmadığı. Arkadaşlar buradan açıkça söylüyorum VİP tarzı UBER bünyesindeki araçlarla yapılan bu taşımacılık illegal ve kesinlikle yasal değil. Bu uygulamayı kullanan arkadaşlara sorduğumuzda araçlarının D2 Yetki belgelerinin bulunduğunu taşımacılığı bu belge kapsamında yaptıklarını belirtmekteler. Arkadaşlar buradan açıkça söylüyorum. D2 belgesiyle taksi taşımacılığı yapılması mümkün değildir' dedi.UBER ve taksici esnafımızla yaşanan bu sorun ülkemize özgü olmadığını, Dünya'nın dört bir yanındaki taksicileri UBER ile mücadele halinde olduğunu hatırlatan Anık, 'Paris'te çıkan olaylardan sonra UBER CEO'su gözaltına alındı ve UBER sürücülerine 10 bin euro para cezası kesildi. Almanya, Bulgaristan, Çin, Danimarka, Fransa, İspanya, Hindistan, Hollanda, İtalya Londra, Macaristan ve ismini sayamadığım birçok ülkede UBER yasaklanmış durumda' dedi.Anık, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğiyle, UITP (Uluslar arası toplu taşımacılar birliğine) Türkiye'de üye olan ilk meslek kuruluşu olduklarını belirterek, 'Ayrıca Ulaşım Müdürlüğü bulunan tek birlik İzmir Esnaf Odaları Birliği'dir. Yurt dışı uygulamaları yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda, 2012 yılından beri 'Sarı Teknoloji' adında kurduğumuz sistem ile tüm taksileri tek bir sistem üzerinden kontrol edebilmekteyiz. Bu sistem sayesinde geçmişe dönük yolculuklarda izlenen güzergah bilgisine, yolculuk ücretine ulaşılarak tüm seyahatler kayıt altına alınmakta. Yaklaşık 6 aydır üzerinde çalıştığımız sistem ile mobil uygulama üzerinden müşteriyi ve taksiciyi buluşturacağız. Bu sistem sayesinde müşteri yolculuğunu taksi sürücüsünü ve kullanmış olduğu aracı puanlayarak değerlendirme şansı bulacak. Bu bilgiler veri tabanına kayıt edilerek diğer müşterileriler tarafından da izlenmesi sağlanacak. Bu sayede bir taksi çağırdığınızda sizden önceki müşterilerin bu taksiyle ilgili deneyimlerini öğrenebilme şansı bulacaksınız. Böylelikle gideceğiniz aracı ve şoförü kendiniz seçebileceksiniz. Ayrıca buradan ilk kez sizin aracılığınız ile duyuruyorum Nisan ayının ilk haftasında UITP ile birlikte tüm Türkiye'den ulaşım uzmanlarının katılacağı 'Dijital Taksicilik' başlığı altında bir konferans düzenleyeceğiz. Bu konferansta mobil taksiciliğin tüm yönlerini uzmanlarla birlikte tartışacağız' dedi.