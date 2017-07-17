Ucuza balık almak isteyen İzmirliler buraya akın ediyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Kaynaklar'daki Su Ürünleri Hali, hem ürün çeşitliliği hem de aydınlık ve temiz yüzü ile sağlıklı ve ucuz balık almak isteyen İzmirlilerin gözbebeği oldu

Su ürünlerinin açık arttırma ile toptan satışının, korunmasının ve dağıtımının sağlandığı; kalite, hijyen ve sağlık kontrollerinin yapıldığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali, hem sağlıklı hem de ucuz balık almak isteyen İzmirlilerin gözbebeği oldu. Yılın 365 günü faaliyet gösteren ve yıllık 50 bin ton balık sevkiyatı ile Türkiye’nin en büyük pazar payına sahip sayılı hallerinden biri olan İzmir Su Ürünleri Hali, Büyükşehir Belediyesi'nin son yatırımlarıyla ziyaretçi sayısını da artırdı.



Sabahın ilk saatleri ile birlikte ciddi bir hareketliliğe sahne olan Buca-Kaynaklar'daki Hal binasında, avcılık ile gelen su ürünleri dışında çiftlik üretimi ve yurt dışından ithal edilen ürünleri de bulmak mümkün. Karadeniz, Marmara ve Akdeniz’de yaşayan tüm deniz canlıları, çipura, levrek, granyöz, mercan ve alabalık gibi çiftlik ürünleri, yurtdışından ithal gelen lagos, somon ve uskumru türleri, İzmir Su Ürünleri Hali'nde en çok ilgi gören deniz ürünleri arasında yer alıyor.





Hangi mevsimde hangi balık?



İlkbaharın balıkları mercan, mezgit, izmarit ve kalkan. Yaz aylarında daha çok tüketilen balıklar ise sardalye, çipura ve mercan. 15 Temmuz'da trol avcılığının kısmen kalkması ile mercan, barbun, tekir, mezgit gibi türler yeniden tezgâhlarda yerini almaya başladı. Av yasaklarının kalkacağı sonbahardan itibaren yeniden balık bolluğu yaşanacak. Bu mevsimde lüfer, barbun, sardalye, uskumru ve palamutun lezzetine doyulmuyor. Kış ayları için tavsiye edilen balık türleri arasında levrek ve hamsiyi ilk sıraya yazmak gerekiyor.





Sağlık ve hijyen



1867 yılından 1950 yılı sonuna kadar Gümrük Binası olarak kullanılan Konak Pier'de, 1960 yılında itibaren Belediye bünyesinde bir Balık Hali oluşturuldu. 1987 yılında İnciraltı bölgesine taşınan Balık Hali, 1997 yılına kadar burada faaliyetini sürdürdü. Gelişen teknoloji ve gelen ürün miktarının artmasıyla daha modern ve çağın gereksinimlerine cevap verebilecek kapasiteye sahip ihtiyaç doğduğunda ise 58 bin metrekarelik açık alanı 12 bin metrekarelik kapalı mezat alanı ile halen hizmet vermekte olan Buca Kaynaklar'a taşındı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Su Ürünleri Hali’nde 44 adet satış dükkanı, 1 sosyal tesis, 1 çay ocağı, 5 tuvalet ve 4 adet buz satış yerini baştan sona yeniledi. 50 araç kapasiteli misafir otoparkı yapıldı. Daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda su ürünlerinin tüketici ile buluşturulması adına, açık mezat alanına giriş yapacak araçlar için dezenfeksiyon havuz sistemi yapıldı. Otoyol bölümüne bakan sahada mevcut tek sıra kanal sistemi yetersiz geldiğinden, araçlardan suyun tahliyesi için peron önlerine ve araçların geçiş yoluna olmak üzere iki sıra daha kanal sistemi yapıldı. İdari binanın tamamındaki aydınlatmalar değiştirildi. Tüm hal sahasını izleyebilecek şekilde 8'i hareketli olmak üzere toplam 72 adet kamera yerleştirilerek kamera takip odası yenilendi.