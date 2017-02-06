'Uğur Dündar ile Halk Arenası' Karşıyaka'da

Uzun yıllardır ilgiyle izlenen Uğur Dündar ile Halk Arenası, 10 Şubat'ta Karşıyaka'ya konuk oluyor. Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek programda, siyaset ve hukuk dünyasının önemli isimleri seyirciyle buluşacak

Usta Gazeteci Uğur Dündar'ın, Halk TV'de yayınlanan 'Halk Arenası' programı, bu hafta Karşıyaka'dan ekranlara gelecek. Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan program, 10 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'ndan yapılacak canlı yayın halka da açık olacak.



Halkımızı bekliyoruz



Halk Arenası'nın konukları ise CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Avukat Murat Ergün olacak. Programda, Türkiye'nin siyasi ve güncel sorunları konuşulacak, çözüm önerileri tartışılacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Halk Arenası'na bir kez daha Karşıyakamızda ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Ülke gündemine yön vereceğine inandığım bu değerli programa yakından tanık olmak isteyen Karşıyakalıları, 10 Şubat Cuma günü Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'na bekliyoruz' dedi.





