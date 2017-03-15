Ulusal Gençlik Parlamentosu Bornova’da toplanıyor

Ulusal Gençlik Parlamentosu 2017 Yılı Genel Kurul Hazırlık Toplantısı için Bornova’da biraraya geliyor. İzmir’de Bornova Belediyesi ev sahipliğinde ve Bornova Kent Konseyi Gençlik Meclisi kolaylaştırıcılığında 17-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplantıya 30 ilden 60 kurum adına temsilciler katılım gösterecek

Türkiye’nin en büyük gençlik ağı olan Ulusal Gençlik Parlamentosu 2017 Yılı Genel Kurul Hazırlık Toplantısı için Bornova’da biraraya geliyor. Bornova Belediyesi ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi ev sahipliğinde yapılacak olan toplantı 17-19 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. 30 İlden 60 kurum adına temsilcilerin katılacağı organizasyonda gençler fikir alışverişinde bulunup ortak projeler için çalışma yapacak.



Habitat Derneği kolaylaştırıcılığında, Kent Konseyi Gençlik Meclisleri’nin birlikteliği ile ülke çapında kurumsallaştırılan Ulusal Gençlik Parlamentosu, Türkiye’de gençlerin toplumsal hayata ve karar alma süreçlerine aktif katılımını hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiren parlemento gençlik politikasının geliştirilmesine de destek veriyor.



Bornova’nın Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip bölgelerinden biri olduğunu vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Ege ve Yaşar Üniversitesi gibi ülkemizin çok önemli yüksek öğretim kurumları ilçemizde yer alıyor. Biz de pek çok projeyi üniversite işbirliği ile gençlerimizle birlikte yürütüyoruz. Gençlik merkezimiz tüm üniversite öğrencilerine hizmet veriyor. Ulusal Gençlik Parlamentosu’na ev sahipliği yapmak da bize büyük bir mutluluk verecek” dedi.





