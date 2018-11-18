İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen 1. Uluslararası Efes Antik Kenti Yarı Maratonu'nda erkeklerde Üzeyir Söylemez, kadınlarda Dilan Akay birinciliği elde etti

Selçuk Belediyesi, UNESCO ve Türkiye Atletizm Federasyonunun desteğiyle düzenlenen koşu Selçuk İstasyon Meydanı'nda başladı. "Bir şehri keşfetmenin en iyi yolu orada koşmaktır" sloganıyla düzenlenen etkinliğe yaklaşık 650 sporcu katıldı. Organizasyonda 21 kilometrelik yarı maratonun yanı sıra, 10 kilometre ve 5 kilometre koşular da gerçekleştirildi. Sporcular, güzergah boyunca Meryemana Evi, Efes, Yedi Uyuyanlar, İsa Bey Camisi, Saint John Kilisesi gibi tarihi yerlerin yakınlarından geçti.

İstasyon Meydanı'nda son bulan organizasyonda dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarı maratonda erkeklerde Üzeyir Söylemez, 1 saat 13 dakika 56 saniyelik derecesiyle birinci olurken, Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa 1 saat 14 dakika ile ikinciliği, Erkan Bacak da 1 saat 33 dakika 30 saniye ile üçüncülüğü elde etti. Kadınlar yarı maratonda ise bazı sporcuların yönlendirmedeki sıkıntılar nedeniyle tüm parkuru koşmadığı bildirildi. Yapılan değerlendirmenin ardından bu kategorideki ilk 3 sıra Dilan Akay, Fatma Arık ve Nevin Şahin'den oluştu.

10 kilometre koşuda erkeklerde Bedri Şimşek birinciliği (30 dakika 38 saniye), Mehmet Aydıngöl ikinciliği (31.36), Fatih Can da üçüncülüğü (33.58) kazandı. Bu kategoride kadınlarda ise Sinem Biryoti birinci (37.36), Selin Mert ikinci (37.40), Eileen Aydınlar (37.47) üçüncü oldu. 5 kilometre koşuda da erkeklerde İsmail Akbaba birinci (20 dakika 50 saniye), Ekrem Yıldırım ikinci (20.55), Selim Zx üçüncü (21.40) geldi. Bu kategoride kadınlarda ise Begüm Çağlaroğlu birincilik (25.59), Gülhan Avcı ikincilik (27.26), Ahsen Eroğlu da üçüncülük (27.51) kürsüsüne çıktı.

Bakıcı: "Selçuk, her noktasıyla açık hava müzesi"

Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, organizasyona gösterilen ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zaman zaman yağmur yağsa da sporcu ve seyirci katılımın iyi olduğunu kaydeden Bakıcı, bu yıl ilki düzenlenen yarı maratonun gelecek yıllarda da devam edeceği söyledi. Bakıcı, koşuya yurt dışından da katılanların da olduğunu aktararak, "Güzergah, Meryemana Evi, İsa Bey Camisi, Saint John Kilisesi eteklerinde. Selçuk bir antik kent, her noktasıyla açık hava müzesi. Böyle bir antik kent içinde bu koşu gerçekleşiyor. Amacımız bu varlıkları tanıtmak ama aynı zamanda amatör sporculara da destek vermek." diye konuştu.