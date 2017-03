Uluslararası yarışmada ilk 10'da iki Yaşarlı

YAŞAR Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri Hayri Can Savaş ve Mehmet Uçaravcı, 45 ülkede 250'den fazla üyesi bulunan Küreselleştirme ve Yerelleştirme Birliğinin (GALA) düzenlediği makale yarışmasında, 18 ülkeden 30'u aşkın üniversiteden katılan yarışmacılar arasında ilk 10'a girmeyi başardı. İki öğrenci, GALA'nın 26-29 Mart tarihleri arasında Hollanda'da düzenlediği İş Dünyası Konferansına katılma hakkı kazandı

Çeviri sektöründe dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan GALA, kar amacı gütmeyen kurumlar arasında bulunuyor ve her yıl farklı bir ülkede sektörel konferanslar düzenliyor. GALA'nın en önemli özelliği tüm dünyadan çeviri sektöründe faaliyet gösteren firmaları bir araya getirerek işbirliği ağları oluşturması, bilgi paylaşımı yapması, sektör standartlarının belirlenmesinde öncülük ederek teknolojinin sektöre katkısını genişletici önerilere zemin hazırlaması olarak gösteriliyor. Bu kapsamda, üniversite öğrencilerinin sanayinin gelecekteki başarısı için hayati önem taşıdığı ilkesinden hareketle GALA, üniversitelerin mütercim tercümanlık bölümlerinde okuyan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılabileceği bir makale yarışması düzenledi. Yarışmaya aralarında ABD, İngiltere, İsviçre, Finlandiya, Macaristan ve Türkiye gibi ülkelerin olduğu 18 ülkeden 30'u aşkın üniversitenin öğrencileri katıldı. Yaşar Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencileri Hayri Can Savaş ve Mehmet Uçaravcı, makaleleriyle ikisi de ilk 10'a girmeyi başardı.





HOLLANDA'DAKİ KONFERANSA KATILACAKLAR





Yaşarlı öğrenciler, bu başarılarıyla 26-29 Mart tarihleri arasında Hollanda'nın Amsterdam kentinde düzenlenecek İş Dünyası Konferansına ücretsiz katılma hakkı kazandı. Konferansa, dil hizmetleri sağlayıcıları, küresel içerik yöneticileri ve dil teknolojisi geliştiricileri de dahil olmak üzere dil endüstrisindeki yüzlerce profesyonel katılıyor. Konferansta, yarışmada dereceye giren öğrenciler, dünyanın dört bir yanından endüstri şirketleri ile iletişim ağı kurma ve çeviri ve yerelleştirme konusundaki gelişmelere ilişkin oturumlara katılma fırsatı buluyor. Hayri Can Savaş, hocaları Ümit Özaydın'ın yönlendirmesiyle bu yarışmaya katılmaya karar verdiklerini belirterek, “GALA, alanımızda dünyadaki en itibarlı kurumlardan biri. Endüstri ile eğitim kurumları arasında köprü kurarak yeni nesil dil uzmanlarının hazırlanmasına yardımcı olmak için bu yarışmayı düzenlediler. Biz de endüstride bir dil uzmanının başarılı olması, konusuyla ilgili hazırladığımız makalelerle yarışmaya katıldık. İkimizin de ilk 10'a girerek Amsterdam'daki dünyaca ünlü uzmanların katılacağı konferansa ücretsiz olarak katılmaya hak kazanması gurur verici" dedi.

