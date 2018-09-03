Ümmü'nün kıraathanesi

Ümmü Bozkurt, "Beni gördüklerinde kadın kıraathaneci diye tuhaf karşılayıp şaşıranlar, buranın temizliğini ve düzenini görünce müdavim oldu" dedi

Şefika Bal- 1964 doğumlu Ümmü Bozkurt'un asıl mesleği otel müdürlüğü. Büyüdüğü ve eğitim aldığı Almanya'da turizm okuyan Bozkurt yıllarca Almanya'da otel müdürlüğü yapmış. Yazları Türkiye'da kışları ise Almanya'da çalışarak geçiren Ümmü Bozkurt kocasının kıraathane açmak istemesi üzerine Almanya'daki işinden ayrılarak Türkiye'ye kıraathanecilik yapmaya gelmiş. Müşterileriyle aile gibi olduklarını anlatan Bozkurt, "Burada hiç küfür ve yüksek ses yok. Zaten müşteri kitlemiz de bu yönde, hep emekli komutanlar, öğretmenler geliyor. Kadınlar gelip sohbet ediyorlar. Doğum günü, kına gecesi gibi organizasyonlar da yapıyoruz. Akşamları gençler geliyor, her yaştan insana hitap ediyoruz" diye konuştu.

Temizliğe çok dikkat ediyoruz

İlk zamanlar kendisini gören insanların şaşırdığını belirten kıraathaneci Ümmü Bozkurt, "Buranın temizliği ve düzeni diğer yerlerden çok farklı. Önce şaşıranlar sonrasında müşterimiz oldular, ben buraya gelmediğim günlerde merak ediyorlar neredesin diye beni arıyorlar. Tüm müşterilerimizle aile gibi olduk" dedi. Sırasıyla dizilmiş çay bardaklarını ve tertemiz görünen çay ocağını gösteren Bozkurt, " Ben gelir gelmez hemen bulaşık makinesi aldırdım. Her zaman temizliğe çok dikkat ediyoruz. Eşim de en az benim kadar temiz" diye konuşarak şunları kaydetti: Bu dükkan ilk geldiğimizde hiçbir şeyi yoktu. Eşim her yerini düzenledi, çatısını yaptı. Böyle güzel olana kadar çok uğraştık.