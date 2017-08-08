Umut yolculuğunda bebeği ıslanmasın diye...

İzmir'in Çeşme İlçesi'nden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 60 kaçak, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı

Çeşme Körfezi'nde geçici görev yapan TCSG 109 Sahil Güvenlik gemisi, bugün saat 07.00'de, Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik bot belirledi. Bota müdahale eden ekipler, Suriyeli 60 kişilik grubu yakalayarak Çeşme İskelesi'ne getirdi.



Aralarında çok sayıda küçük yaşta çocuğun da bulunduğu kaçaklara su ve yiyecek dağıtılarak ihtiyaçları karşılandı. Bir bebeğin, denizde ıslanmaması için folyoya sarılması dikkat çekti.



İç savaştan kaçarak Türkiye'ye geldikten sonra yeni bir hayat kurabilme umuduyla ölümü göze alarak çıkılan umut yolculuğunda yaşananlar ve küçük yaştaki çocukların yaşadıkları sıkıntılar ise insanlık dramını gözler önüne serdi.



Kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilecek.