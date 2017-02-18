Üniversite, yerli uydu için kolları sıvadı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, uzay araçları tasarlayıp üretecek mühendisler yetiştirmeyi hedefliyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, uzay araçları tasarlayıp üretecek mühendisler yetiştirmeyi hedefliyor. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, 10 yıl içerisinde Türkiye'nin yerli imkanlarıyla üreteceği uyduyu uzaya fırlatmayı amaçladıklarını belirtti



UYDU ÜRETMEYE ODAKLANDILAR



"NEDEN KENDİ UZAY ARACIMIZI YAPMAYALIM?"



ÖĞRENCİLER NASA'YI ZİYARET EDECEK



NASA DENEYİMLİ ÖĞRETİM ÜYESİ

KENDİ ÜRETTİKLERİ UYDUYU FIRLATACAKLAR

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye'nin kendi uydusunu üretme ve uzaya fırlatma vizyonuna hizmet amacıyla geçen yıl Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nü kurdu. Kısa süre içerisinde yapılanması tamamlanan bölüme 30 öğrenci yüzde 100 burslu olarak kabul edildi. Eğitim dili tamamen İngilizce olan bölümde, hazırlık sınıfında başarılı olan 6 öğrenci birinci sınıfa geçmeye hak kazandı. Bu yıl birinci sınıfta eğitim gören öğrenciler, kimya, matematik, yabancı dil ile havacılık ve uzay mühendisliğine giriş başta olmak üzere çeşitli dersler alıyor.10 yıl içerisinde tamamen yerli imkanlarla üretilen Türk uydusunu yine tamamen yerli imkanlarla üretilen fırlatma üssünden yörüngeye yollama hedefine odaklandıklarını belirten Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, bölüm hakkında bilgiler verdi. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nü geçen yıl açtıklarını belirten Prof.Dr. Şahin, "Üniversitenin gelecek vizyonu ile ilgili çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir alan havacılık ve uzay alanı. Bu alanda yeni gelişmelerden geri kalmamak adına bir bölüm açtık. Bu bölümle beraber gelecek vadeden bir bölüm olan mekatronik mühendisliği, robotik alanında uzmanlaşmış bir mühendislik alanı. İkisinin birbirine etkileşimini tamamlamak için onlara da yatırımımız olacak. Bu bölümü açarken, üniversitenin gelecek vizyonunda, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'nin kendi fırlattığı kendi uydusunu üretmek için çalışmalar başlatılmış durumda. Biz de bunun gerisinde kalmayalım, ülkemize bir hizmetimiz olsun, hem üniversite hem ülke olarak dünyaya Türkiye'nin var olduğunu göstermek için bu çalışmalara başladık" dedi.Türkiye'nin bu alanda oldukça geride kaldığını belirten Dekan Şahin, "Sadece birkaç üniversite ve TÜBİTAK'ın çalıştığı bir alan. Bir de haberleşme amacıyla kullandığımız TÜRKSAT uydularından oluşan bir alan. Kendi uçağımızı, kendi helikopterimizi yapalım diyoruz. Neden kendi uzay aracımızı, kendi uydumuzu yapmayalım? Bir kısmını biz yapıyoruz, bir kısmını başkasına yaptırıyoruz, Fransız Guyanası'ndan fırlattırıyoruz" diye konuştu.Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile Mekatronik Mühendisliği bölümü öğrencilerini NASA'ya götüreceklerini belirten Prof.Dr. Şahin, 30 Nisan'da Amerika'daki uzay üslerini gezeceklerini anlattı. Orada hem astronotlarla, hem de yeni teknolojilerle öğrencileri buluşturarak gelecekte ulaşabilecekleri noktayı göstermeyi hedeflediklerini söyleyen Prof.Dr. Şahin, "Sadece NASA'yı ziyaret etmeyeceğiz. Avrupa Uzay Ajansı'nı da, Türkiye'deki havacılık uzay fabrikalarını ve TUBİTAK'ın çalışmaları da izleyeceğiz" dedi.Yapacakları yeni yatırımlardan da bahseden Prof.Dr. Şahin şöyle konuştu:"Burada metal malzemelerin işlenebileceği, elektrik ve elektronik aksamların üretilebileceği laboratuvarlar kurduk. Yakında sipariş ettiğimiz süpersonik, sapsonik rüzgar türbinleri ve jet motorumuz gelecek. Bunun yanında Güzelbahçe'de yapılacak yeni kampüste 19 bin metrekare kapalı alana sahip 11 ayrı bölümün çalışabileceği ortak laboratuvar kuracağız. Burada yine havacılık ve uzay mühendisliği alanında, diğer mühendislik dallarıyla birlikte ekip çalışması gerçekleştireceğiz. Bu alanlarla ilgili olan Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz tarımda ilaçlama alanında kullanılabilecek drone üretimi üzerinde çalışmalarını da sürdürüyor."Bölümde yabancı bilim adamları da ders veriyor. NASA'da çalışmış olan Yrd. Doç. Dr. Fabrizio Pinto da öğretim üyesi olarak üniversitenin bünyesinde çalışıyor. Şu an genel fizik dersleri verdiğini, ancak ilerleyen dönemlerde farklı derslere de gireceğini belirten Pinto, "Aslında fizik alanında birçok alanda eğitim verebilirim. Astrofizik gibi konularda, uçuş konularında ders verebilirim. Üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Ekrem Demirtaş'ın 10 yıl içindeki amacı uzaya uydu göndermek. Bu konudaki isteklerini öğrenince NASA'daki tecrübelerimi hizmete sunmak için geldim" dedi.Almanya'da uzun süre fizik alanında çalışan doktorasını tamamlayan Doç. Dr. Diaa Gadelmawla ise "Elektromanyetik dalgalar üzerine dersler veriyorum. Uzayda ortam çok farklı. Haberleşme için elektromanyetik dalgalar kullanıyoruz. Almanya'da haberleşme üzerine çalışmalarım oldu" diye konuştu.Bu bölüme Türkiye'de havacılık sektörünü geliştirmek üzerine geldiğini belirten 1'inci sınıf öğrencisi Vefa Ayyıldız, "Türkiye'de bu bölüme istek az, öğrenciler tercih etmiyor. Ülkemizi bu sektörde geliştirerek ilerletmek istiyorum. İleride diğer ülkeler gibi kendi hava araçlarımızı, roketlerimizi yakıtlarımızı üretmemizi istiyorum" dedi.Bölümde kurdukları kulüp bünyesinde uzaya uydu fırlatmak için araştırmalara başlayan ve prototip üreten Ecospace roket ve uydu takımının kurucusu öğrenci Can Bağdiken, amaçlarının kendi uydularını üretmek olduğunu belirterek, "Telekomünikasyon ve görüntü alma üzerine çalışacak bir uydu olacak. Bu uyduyu kendimiz fırlatmak istiyoruz. Ana hedefimiz bu. Uydunun yüzde 80'ini, yazılımını, tasarımını kendimiz yapmak istiyoruz. Bu alanda çalışacak insanların yetiştirilmesine ön ayak olmak istiyoruz" diye konuştu.