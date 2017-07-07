Üniversiteden şok duyuru: Bağış yap dersi geç!

Ege Üniversitesi'nin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün internet sitesinde yayınlanan bir açıklama büyük şaşkınlık yarattı

Ege Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü internet sitesinde dersten kalan öğrenciler için bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamayı gören ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Açıklamada, Topluma Hizmet Uygulamaları dersinden kalan öğrencilerin, devlet vakıflarına bağış yatırarak dersten geçebileceği açıklandı. İnternet sitesindeki Prof. Dr. Gökalp Kahraman imzalı duyuruda öğrencilerin 100 TL yatırmaları ve bağışı belgelemeleri durumunda 100 not puanı ile dersten geçecekleri belirtildi.



Duyuru şöyle: 'Topluma Hizmet Uygulamaları Dersini Alanların Dikkatine Kalan öğrenciler Mehmetçik Vakfı'na veya 15 Temmuz şehitleri ve gazileri vakfına veya Kızılay'a 100 lira bağışlayıp, teşvik ederlerse yani vesikalandırırlarsa 100 not ile geçerler. Prof. Dr. Gökalp Kahraman'







Duyuruyu görenler büyük bir şok yaşarken, konuyla ilgili rektörlükten yapılan açıklamada ise 'Böyle bir uygulamamız yoktur. Bu bilgi ile ilgili tüm incelemeler başlatılmıştır' denildi.