Üniversiteli genç kızı öldürmüştü. İlk ifadesi ortaya çıktı!

İzmir Bornova'da üniversite öğrencisi Günhan Öztürk, Zülal Tütüncü'yü öldürmüştü. Öztürk'ün ilk ifadesi ortaya çıktı

Olay geçtiğimiz günlerde İzmir'in Bornova İlçesi'nde meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Günhan Öztürk, 8 saat önce bir barda tanıştığı 21 yaşındaki Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü ile evine gitmişti.



Burada ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış ve Öztürk, genç kızı boynuna bıçak saplayarak öldürmüştü.



Olay sonrası tutuklanan Öztürk'ün ilk ifadesi ortaya çıktı.



Olay gecesi bir barda tanıştıklarını anlatan Öztürk, gece saat ikiye kadar birlikte burada alkol aldıklarını söyledi. Daha sonra genç kızla birlikte Bornova'daki evine gittiklerini anlatan Öztürk, aralarında tartışma çıktığını söyledi.



Kaygı bozukluğu nedeniyle tedavi olduğunu belirten Öztürk, aldığı ilaçlar ve alkolün etkisi ile cinayeti işlediğini ve neden tartıştıklarını bile hatırlamadığını söyledi. Öztürk, pişman olduğunu da sözlerine ekledi.