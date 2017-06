Üniversiteli gencin ölümünde yeni gelişme!

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencisi 26 yaşındaki Sabri Serhad Çamyan'ın, 3 aracın altında ezilerek ölümünde 'asli kusurlu' sayılmasına tepki gösteren Kırklareli'nde oturan ailesi, hukuk mücadelesi başlattı

Ailesi Kırklareli'nde oturan, Edebiyat Fakültesi'nin Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim gördüğü Ege Üniversitesi Kampusu'ndeki yurtlarında kalan son sınıf öğrencisi Sabri Serhad Çamyan, annesinden harçlık istedi. Annesi, babası henüz maaşını alamadığını belirterek 26 Mart'ta ona sadece 10 TL gönderebildi. Bu parayı ATM kartı ile çekmek için yurttan çıkıp Bornova merkeze gitmek isteyen Çamyan, Ankara Caddesi üzerinde kaza geçirdi.



Orta refüjü geçip yolun karşısına gideceği sırada Çamyan'a önce bir spor kulübünün yöneticilerinden H.E., yönetimindeki otomobille çarptı. Kaza yerinde durup, önlem alarak arkadan gelen araçları uyarmak yerine H.E., yönetimindeki otomobili 38 metre daha sürüp yol kenarındaki cebe park etti. Bu sırada görgü tanıklarının ifadesine göre yaralı olarak ayağa kalkmaya çalışan talihsiz gence, arkadan gelen V.T. kullandığı TIR'la çarptı, F.K.'de kullandığı taksiyle çarpıp üzerinden geçti. Üniversiteli genç kaza yerinde can verdi. H.E., kaza yerinde gözaltına alındı. Kazadan sonra durmayıp kaçan TIR, yaklaşık 80 kilometre sonra Akhisar'da polisin takibiyle durduruldu, sürücüsü V.T., yakalandı. Taksiyi kullanan F.K. ise müşterisini gideceği yere bırakıp kaza yerine döndü.



BİLİRKİŞİ 'TAM KUSURLU' DEDİ

AVUKATLAR İTİRAZ ETTİ

Başarısı nedeniyle arkadaşlarının 'Google Sabri' dediği, Almanca ve İngilizce bilen, mezun olduktan sonra da Senegal'de havalimanı inşaatında çalışmaya hazırlanan Sabri Serhad Çamyan'ın ölümüyle ilgili savcılık bilirkişi raporu istedi. Rapora göre, Çamyan'ın kaza yerine 40 metre uzaklıktaki altgeçidi daha önce 2 kez gasp edildiği için kullanmayıp yoldan geçmeye çalıştığı, yola aniden çıktığı bilgisi verildi. Üniversiteli genç, 'tam ve asli kusurlu' bulundu. Çamyan'a çarpıp hemen durmak yerine aracını 38 metre ilerideki cebe park eden H.E., yaralı olarak ayağa kalkmak istediği sırada talihsiz gencin üzerinden geçip kaçan polisin takibiyle yakalanan TIR sürücüsü V.T. ve kazadan sonra müşterisini gideceği yere kadar götürüp kaza yerine dönen taksi sürücüsü F.K.'de tek bir kusur bile bulunmadı. Bu arada kazaya karışan üç sürücü hakkında da, taksirle ölüme sebebiyet vermekten dava açıldı.Sabri Serhad Çamyan'ın ailesinin hukuk mücadelesi başlatması üzerine avukatları iddianameye ve bilirkişi raporuna itiraz etti. Kazaya dair çarpıcı detayları gündeme getiren avukatlar itiraz dilekçelerinde, bilirkişi raporunun hatalı ve eksik incelemeyle yapıldığını savundu. TIR sürücüsünün kazadan sonra kaçtığı, şoför olduğunu söyleyen kişinin yalan söyleme ihtimalinin bulunduğu, yanında yolcu olarak bulunan ve 0.52 promil olan kişinin de kaza sırasında TIR'ı kullanıp kullanmadığının kamera kayıtlarından incelenmesi istendi. Avukatlar ayrıca Sabri Serhad Çamyan yerine 3 sürücünün de asli ve tam kusurlu olduğunu öne sürdü.Üniversiteli gencin Kırklareli'nde oturan babası Erkan Çamyan, yaşananlara isyan etti. Baba Çamyan, şöyle konuştu:“Oğlum, çarpmadan sonra 30 metre ileriye fırlamış. Kendisi 70 ile gittiğini söylese de an az saatte 130 kilometre hızı vardı. Ayrıca TIR şoförünün de kazadan sonra kaçıp sürücüyü değiştirdiklerine inanıyorum. Çarpan taksi şoföründe de yasal sınırların altında alkol çıktı ama müşterisini bırakacağını söyleyip gitmiş, üç saat sonra gelmiş. Benim oğlum pisi pisine gitti. Üç arabanın da kaza sırasında sigortaları yokmuş. Bana öyle söylendi. Biz sorumluların sonuna kadar peşinde olacağız."