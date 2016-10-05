DURUŞMA KARAR İÇİN ERTELENDİ



DURUŞMA SONRASI TARTIŞMA

Haber Kaynağı: DHA

İzmir'de 6 yıl önce tecavüze uğrayan üniversite öğrencisi E.E.'nin davası görüldü. Davanın sanıkları Ali Y. ve Gökhan M. hakkında 14'er yıl 2'şer ay hapis cezası verilmiş, Yargıtay cezayı az bularak kararı bozmuştu. Bugünkü duruşma sonrası açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile sanıkların yakınları arasında tartışma çıktı. Basın açıklaması yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nu dinleyen sanık yakınları gruba tepki göstererek, 'Barda çalışan bir kişiyi neden savunuyorsunuz?' dedi. Tartışmanın büyümesini araya giren polis önledi.Eğitim masraflarını karşılamak için Alsancak'ta bir barda çalışan üniversitesi öğrencisi 29 yaşındaki E.E., 21 Kasım 2010 gecesi Hocazade Camisi karşısındaki otobüs duraklarında zaman zaman karşılaştığı İ.O.D. ile otobüs beklediği sırada, gidecekleri yere bırakma bahanesiyle önlerinde duran Ali Y. ve Gökhan M. 'nin aracına bindi. Bu kişiler, yola çıktıktan kısa süre sonra, gençlerden İ.O.D.'yi tartaklayarak araçtan indirdi. Aynı anda inmeye çalışan E.E.'yi zorla kamyonette tutan Ali Y. ve Gökhan M., Kuzey Çevre Yolu Bornova geçişindeki viyadükleri altına götürüp tecavüz etti, sonra da metro istasyonuna bıraktı.Yarı baygın bulunan üniversiteli E.E.'nin anlattıkları ve araca ait plaka bilgisinden yola çıkan ekipler, tecavüz zanlıları 36 yaşındaki Ali Y. ile 29 yaşındaki Gökhan M.'yi yakaladı. E.E. ile para karşılığında birlikte olmak için anlaştıklarını ileri süren iki sanık, hastaneden tecavüz bulgularının yer aldığı raporunun alınması ve işlemlerin tamamlanmasının ardından, tutuklandı.Sanıklar hakkında İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ıncı İhtisas Dairesi'nin, E.E.'nin olaydan dolayı 'travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon' denilen psikiyatrik bozukluğu olduğunu belirten raporu da dosyaya girdi. Mahkeme sanıkları 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 9 yıl 2'şer ay, 'cebir ve tehditle hürriyetini kısıtlama' suçundan da 5'er yıl olmak üzere toplam 14 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme temyiz aşamasını da dikkate alarak sanıkların tahliyesine karar verdi.Sanık avukatları cezayı çok buldukları, davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile E.E.'nin avukatı da cezayı az bularak temyize başvurdu. Yargıtay 4 yıl sonra verdiği kararda sanıklara 'cebir ve tehditle hürriyetini kısıtlama' suçundan verilen 5'er yıl hapis cezasını onadı, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan verilen 9 yıl 2'şer aylık cezayı az bularak kararı bozdu. Yargıtay bozma kararında, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde oldukları, cebir ve tehditle birbirini takiben tecavüzü gerçekleştirdikleri, üniversiteli E.E.’nin ruh sağlığının da bozulması nedeniyle, üst sınırın 20 yıl olduğuna dikkat çekerek buna göre ceza verilmesini istedi. Yargıtay kararı üzerine sanıklar tutuklandı.İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın bugün yapılan duruşmasına tutuklu sanıklardan Gökhan M. ve avukatı ile Ali Y.'nin avukatı, üniversiteli E.E. avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu yetkilisi Funda Özdemir katıldı.Mahkeme Başkanı Hakim Alparslan Demir, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Ali Y.'nin, başka suçtan İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunduğunun anlaşıldığını belirtti. Mahkeme heyeti, başka suçtan tutuklu bulunan Ali Y.'nin, bir sonraki duruşmaya getirilmesi için cezaevine yazı yazılmasına, Yargıtay kararının bir örneğinin kendisine verilmesine, avukatının talebi üzerine E.E.'nin yaşadığı olayın üzüntüsünü bir kez daha yaşamaması için yeniden dinlenmesinden vazgeçilmesine karar verip, duruşmayı karar verilmek üzere 31 Ekim'e erteledi.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Funda Özdemir, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Yargıtay'ın bozma kararına uyulsun. Sanıklar hakkında iyi hal indirimi uygulanmasın. Nerede olursa olsun biz davaları takip ediyoruz. Bu davanın mağduru olan kardeşimizin davasını da uzun zamandır takip ediyoruz. Mahkeme inşallah bozma kararına uyar. Altı yıldır dava sürüyor. Kadına cinsel saldırılar günden güne artıyor. Şort giydi diye bir kadının suratına tekme atıldı. Sanık ilk önce serbest kaldı, ardından kamuoyunun baskısıyla tutuklandı. Kadının giydiği kıyafet, özgürlüğünü gösterir. Bir şort giydi diye tekmemi atmak lazım? Bu tür saldırıların önlenmesi için cezalar artırılmalı" dedi.Basın açıklamasını baştan sona kadar izleyen sanıkların yakınları, açıklamayı yapan gruba tepki gösterdi. Sanıkların yakınları "Altı yıldır bu dava bitmiyor. Çıkmışsınız meydana bağırıp duruyorsunuz. Barda çalışan bir kişiyi neden savunuyorsunuz?" dedi. Araya giren polis, açıklamanın ardından iki tarafı da birbirinden uzaklaştırdı.