Üniversiteli şefler enginara farklı lezzet kattı

Enginar, bir kez daha İzmir Ekonomili genç şeflerin ellerinden uluslararası lezzete büründü. 3. Uluslarası Enginar Festivali'nde genç şefler, enginara gelenekselliğin yanı sıra farklı tatlar kattı. Festival kapsamında dünyanın 10 farklı kentinden 25 dünyaca ünlü şef enginarı yeniden yorumladı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, geleceğin şeflerini stantlarında ziyaret etti. Başkan Demirtaş, öğrencilerin ürünlerinden alarak, genç şeflerin enginara kattığı yenilikçi yorumları da tattı. Başkan Demirtaş, etkinlikte dünyaca ünlü şeflere enginar üzerine yaptıkları çalışmalar için teşekkür ederek, plaket verdi. Demirtaş, dünyaya Türk mutfağını tanıtacak, geleceğin Michelin yıldızlı şeflerini yetiştirdiklerini belirterek, “Türk turizminde gastronomi akla gelmiyor. Ülkemize gelen her yabancı mutfağımıza hayran kalıyor. Ege ise dört mevsimli, bereketli ürünleri ve çok kültürlü yapısı ile önemli bir gastronomi destinasyonunu oluşturuyor. Üniversitemiz Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü'nde öğrencilerimiz dünyaca ünlü şeflerden ve Türk şeflerimizden mutfağın inceliklerini öğreniyor. Burada olduğu gibi yaratıcılıklarıyla çok farklı lezzetler ortaya çıkartıyorlar. Oluşturdukları standlarda da öğrendiklerini ne kadar başarıyla uyguladıklarını görüyoruz. Hepsi birbirinden lezzetli ürünleri konuklara sundu" dedi.



"3 YILDIR SÜREN ÇALIŞMA"



Yerel tatların nesilden nesle aktarılması için İEÜ Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü tarafından Urla'da çalışmalar yapıldığını vurgulayan Demirtaş, enginarın 3 yıldır üniversite desteğiyle tüm Türkiye'de tanınır bir festivalle anıldığını, etkinliğin oluşumunda en büyük payın Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar başta olmak üzere kent halkının, üreticinin, esnafın olduğunu söyledi. Başkan Demirtaş, festivalde enginarlı özel tariflerini vatandaşlarla paylaşan Şefler Tolga Kamiloğlu, Michel Portos, Eugenie Guillermin Lyon, Yassin Khalal'e teşekkür plaketlerini verdi.

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