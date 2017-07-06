Üniversiteli yatağında ölü bulundu

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde alkol aldıktan sonra uyuyan ve ağzından kan gelen 22 yaşındaki Mehmet Meriç Uzun öldü

Olay, bu sabah saatlerinde Mevlana Mahallesi 1743/1 Sokak'ta bulunan bir apartmandaki öğrenci evinde meydana geldi. Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Meriç Uzun, arkadaşı S.T. ile evde alkol aldıktan sonra odasına uyumaya gitti. Bir süre sonra arkadaşını kontrol etmek için kalkan S.T., Uzun'un ağzından ve burnundan kan geldiğini görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Uzun'un öldüğünü belirledi.



Mehmet Meriç Uzun'un öldüğünü öğrenen arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Uzun'un cesedi savcının incelemeleri ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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