Ünlü kalp doktorunun oğlu, kalp krizi geçirdi

İzmir'de, ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. İsa Durmaz'ın oğlu diş hekimi Burç Durmaz (36), spor yaparken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Durmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi

Ünlü kalp doktorunun oğlu, kalp krizi geçirdi

Kalp cerrahı Prof. Dr. İsa Durmaz ve Prof. Dr. Berrin Durmaz'ın oğulları diş hekimi Burç Durmaz, dün akşam saatlerinde Kültürpark'ta spor yaparken kalp krizi geçirdi. Yakındaki Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durmaz, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Burç Durmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Hekimliği Anabilim Dalı'nda çalışmalarına devam eden, 2012 yılından itibaren Alsancak'da kendi kliniğinde hastalarına hizmet vermeye başlayan Burç Durmaz'ın, eski milli yüzücü, rüzgar sörfü, yelkenli yat yarışçısı ve aynı zamanda Ege Açıkdeniz Yat Kulübü lisanslı sporcusu olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kalp krizi #isa durmaz
Önceki Haber
Daha 4 yaşında ama 6 dil biliyor
Sonraki Haber
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yine dava!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.