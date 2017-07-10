Ünlü koyda acı olay!

Çeşme'nin Ayayorgi Koyu'nda denize giren Berk Kolcu, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Tatilciler tarafından denizden çıkarılan Kolcu'yu denizden çıkartılırken, sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kolcu'nun boğularak hayatını kaybettiği belirledi. Kolcu'nun cesedi Çeşme Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
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