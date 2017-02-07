Ünlü sigorta şirketi İzmir'e taşınıyor. Bin 100 kişi istihdam edilecek

Sigorta şirketi Allianz, operasyon birimini İzmir’e taşıyor. 2018 yılında faaliyete geçecek olan Allianz Türkiye’nin İzmir yerleşkesi ilk etapta 650, sonrasında bin 100 kişiye istihdam sağlayacak

Ünlü sigorta şirketi Allianz'ın operasyon birimini İzmir'e taşıyacağı öğrenildi. 2018 yılından itibaren İzmir'e yerleşecek olan firmanın bin 100 kişiye de iş kapısı olacağı bilgisi verildi. Ancak İstanbul'dan İzmir'e taşınacak olan şirket öncelik olarak İzmir'e taşınmayı kabul eden elemanlarını görüyor. Buna göre, şirketin çalışanları eğer İzmir'de yaşamayı kabul ediyorsa, eşi ile birlikte işe alınacak. Konu ile ilgili açıklama yapan Allianz Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İlkay Özel, İzmir'de iş gücü kalitesi yüksek olduğu için, sanayileşme olduğu için ve daha rahat yaşam koşulları olduğu için İzmir'e seçtiklerini söyledi.



Türkiye’de 2 bin 500 çalışanı bulunan sigorta şirketi Allianz, operasyon birimini İzmir’in Gaziemir ilçesin taşıyor. 2018 yılının ikinci yarısında faaliyete geçecek olan İzmir kampüsünde çağrı merkezleri, elementer birimler, hayat ve emeklilik branşlarının müşteri hizmetleri, hasar, provizyon, sigorta değerlendirme, risk değerlendirme ekipleri yer alacak. İzmir lokasyonunda ilk etapta 650 kişi çalışacak, sonrasında bu rakam 1.000- bin 100 seviyelerine çıkacak.



İşe alımlarda üniversite mezunları, özellikle mühendislik, iktisat, işletme, tıp, hemşirelik okulu mezunları öncelikli. İzmir için tüm Türkiye’deki üniversitelerle kontakt kurduklarını söyleyen Allianz Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İlkay Özel, ilk etapta İstanbul’dan İzmir’e gitmek isteyen çalışanlarına imkan tanıyacaklarını söylüyor: “Temel niyetimiz mevcut İzmir’e gitmesine karar verdiğimiz çalışanların gönüllü olmalarını sağlamak. Ama gönüllü olamayanlar da olacak, o arkadaşlarımızın yerine işe alım söz konusu. Sonrasında da büyümemizi de oradan gerçekleştiriyor olacağız.”



İstanbul’dan İzmir’e gitmek isteyen çalışanlar için bir destek paketi hazırlanmış. Paket, nakliye, emlakçı komisyonu, 1 aylık masraflar, yol parası gibi ihtiyaçları kapsıyor. Ayrıca çalışanları bilgilendirmek için İzmir’de yaşam, eğitim, sanayi konularında 4 film hazırlanmış.



Şirket içinde Allianz İzmir diye bir proje grubu da kurulmuş, İzmir hakkında bilgi almak isteyenler başvurabiliyorlar. En sık sorulan sorulardan biri de “eşim de gidebilir mi, ona da iş imkanı var” oluyormuş. Şu ana kadar başvuran 3 çalışanın eşi de işe alınmış. Bir danışma hattı kurulmuş, bu hattı arayanlar İzmir’de hangi sokak iyidir, hangi okul yakın, işe gelmem ne kadar sürer, en iyi kasap nerede gibi sorular soruyorlarmış.



Bu süreçte yazarlarla, emlak danışmanlarıyla sohbet toplantıları düzenlenmiş, şirkette 90 kişiyle de 2 günlük İzmir gezisi organize edilmiş.



Şu ana kadar bin 500-2 bin başvuru aldıklarını, çalışanlardan da 500 civarı CV geldiğini söyleyen İlkay Özel, neden İzmir’i seçtiklerini şöyle açıklıyor: “Odaklandığımız en önemli konulardan biri sürdürülebilirlik ve büyüme. Büyüyeceğimiz inancımızla, iş sürekliliğini sağlayabilmek açısından başka bir şehirde operasyon merkezimizi konumlandırma kararı aldık. İzmir’in hem iş gücü kalitesinin yüksek olması hem sanayileşmiş olması, hem yaşam koşullarının uygun ve rahat olması nedenleriyle ön plana çıkan bir şehir oldu. Birçok firmanın da İzmir’de varlık göstermeye başladılar, biz de bu nedenle İzmir’i seçtik.”