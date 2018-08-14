Ünlü yönetmenden acı haber!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde dün gece rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan yönetmen Cankat Ergin (52) yaşamını yitirdi. 'Kaygısızlar', 'Unutabilsem' ve 'Aynalı Tahir' gibi dizilerinin yönetmeni Cankat Ergin, bugün ikindide ilçede toprağa verilecek

Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi'ne yaşayan, uzun süredir sinir sistemini etkileyen ve yaşamı zorlaştıran ALS hastalığı tedavisi gören Cankat Ergin, dün gece rahatsızlandı. Çağırılan ambulansla kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırılan Ergin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ölümü ile 16 Ağustos'ta ikinci evlilik yıldönümlerini kutlamaya hazırlanan eşi Zeynep ve ailesinin yanı sıra sanatçı arkadaşlarını yasa boğan Ergin'in cenazesi, Kumyaka Mahallesi'nde bugün ikindide toprağa verilecek.

CANKAT ERGİN KİMDİR?

9 Ekim 1966 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen yönetmen Cankat Ergin, Anadolu Üniversitesi'nin Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Ergin, Kaygısızlar (1994), Aynalı Tahir, Unutabilsem (1998), Kuzgun, Nilgün (1999), Şöhret Tutkusu (2000), Benimle Evlenir misin (2001), Derya Deniz, Herşey Aşk İçin, Reyting Hamdi (2002), Melekler Adası (2004), Sev Kardeşim (2006), Tatlı Bela Fadime (2007), Para=Dolar (2008), Aile Saadeti (2009), Ateşe Yürümek (2010), Araf Zamanı (2012) dizilerini çekti.