Ünlüler Fashion Week için geliyor

Bu yıl 1-3 Kasım tarihlerinde İzmir Hilton Otel'de düzenlenecek olan Fashion Week Moda Haftası'nda en yeni modeller yine Türkiye'nin en ünlü mankenleri tarafından tanıtılacak. Rönesans Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Akif Örük, ‘Bu yıl Irmak Atuk, Ebru Öztürk, Elif Ece Uzun ve Simge Tertemiz gibi birbirinden ünlü isimler yeni tasarımları podyumda tanıtacak’ derken Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Başkanı Atınç Abay, Türkiye'nin yüz akı Fashion Week'in modaya bu yıl da yön vereceğini söyledi



Her gün 3 defile



Seminer, söyleşi, sergi

Fashion Week öncesi Hilton Oteli'nde düzenlenen tanıtım toplantısına Rönesans Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Akif Örük, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Atınç Abay, Diva Dergisi yöneticisi Pakize Sükan, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Dilek Süslüer, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz, Hilton Oteli yetkilisi Gözde Kaydırdı ile tasarımcılar katıldı.Etkinliğin Rönesans Ajans ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği tarafından 1-3 Kasım tarihlerinde Hilton İzmir Otel'de yapılacağını açıklayan Rönesans Ajans Başkanı Akif Örük, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve İzmir Moda Tasarımcıları Derneği'nin katkı vereceğini söyledi. Örük, ‘Bu sezon beşinci kez düzenlenen İzmir Fashion Week, tamamen yerli mankenlerin kullanıldığı bir organizasyon olarak dikkat çekerken, geçen dönem olduğu gibi yine Irmak Atuk, Ebru Öztürk, Elif Ece Uzun ve Simge Tertemiz gibi ünlü mankenleri de podyuma taşıyacağız. Üç gün sürecek etkinlikte her gün 3 ayrı defile yapılacak’ dedi.Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Atınç Abay ise, bu sene görkemli defilelerin İzmirli moda severler tarafından beğeniyle izleneceğini kaydetti. Abay, ‘Ünlü tasarımcıların ve firmaların yeni sezon kreasyonlarını sergileyeceği Fashion Week kapsamında ayrıca çeşitli etkinlikler de yer alacak. Bu etkinlikler arasında seminer, workshop, söyleşi ve sergiler yer alacak. Aynı zamanda Türkiye'nin tanınmış modacıları bu büyük organizasyon içinde kreasyonlarını sergileyecekler’ diye konuştu.