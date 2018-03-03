Üreten kadınlardan ‘8 Mart’ kermesi

Karşıyaka Belediyesi Üretici Kadın Kooperatifi, el emeği göz nuru ürünlerini ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kermesi’nde beğeniye sundu. Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı’nda (Karşıyaka İZBAN İstasyonu yanı)açılışı yapılan kermes, 7 Mart Çarşamba gününe kadar açık kalacak

Karşıyaka Belediyesi tarafından kadınlara ücretsiz olarak tahsis edilen stantlarda takı, otantik elbise, çanta, sabun, tablo, süs eşyaları, keçe ve örgü gibi çeşitli ürünler satışa sunuluyor. Karşıyakalılar kermeste kaliteli ve hesaplı alışveriş imkanı bulurken, üretici kadınlar da el emeklerini kazanca dönüştürme şansını yakalıyor.



“HERKESİ BEKLİYORUZ”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Üreterek aile ekonomilerine katkı sağlayan, dayanışma ve birlik örneği sergileyen kadınlarımızı kutluyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla açılan bu kermes ayrı bir önem taşıyor. Hem kooperatife ve üreten kadınlara desteğini göstermek, hem de el emeği göz nuru ürünlere uygun fiyatlarla sahip olmak isteyen herkesi kermesimize bekliyoruz” dedi.