Üreten kadınlardan ‘8 Mart’ kermesi

Karşıyaka Belediyesi tarafından kadınlara ücretsiz olarak tahsis edilen stantlarda takı, otantik elbise, çanta, sabun, tablo, süs eşyaları, keçe ve örgü gibi çeşitli ürünler satışa sunuluyor. Karşıyakalılar kermeste kaliteli ve hesaplı alışveriş imkanı bulurken, üretici kadınlar da el emeklerini kazanca dönüştürme şansını yakalıyor.
“HERKESİ BEKLİYORUZ”
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Üreterek aile ekonomilerine katkı sağlayan, dayanışma ve birlik örneği sergileyen kadınlarımızı kutluyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla açılan bu kermes ayrı bir önem taşıyor. Hem kooperatife ve üreten kadınlara desteğini göstermek, hem de el emeği göz nuru ürünlere uygun fiyatlarla sahip olmak isteyen herkesi kermesimize bekliyoruz” dedi.
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