Üretici kadınlar internette dükkan sahibi olacak

İzmir’de toprağa bereket katan 35 kadın çiftçi, İzmir Ticaret Borsası Elektronik Alım Satım Platformu E-Commodity Bazaaar projesi ile internet üzerinden ücretsiz dükkan açarak el emeği ürünlerini pazarlayabilecek

Gamze Geçer- İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Toprağın Kadınları” projesi kapsamında İzmir’de aktif üretim yapan 35 başarılı kadın üretici, Dünya Çiftçiler Günü’nde bir araya geldi. İzmir Ticaret Borsası binasında gerçekleşen buluşmada tarımın çeşitli alanlarında faaliyet gösteren 35 üretici kadına, İzmir Ticaret Borsası Elektronik Alım Satım Platformu E-Commodity Bazaaar projesi hakkında eğitim semineri verildi. Üretici kadınların internet kullanımına yönelik projelendirilen e-ticaret projesi sayesinde kadınlar, el emeği ürünlerini internet üzerinden pazarlayabilecek.

KADINLAR ÜCRETSİZ DÜKKAN AÇACAK

Eğitim öncesinde Toprağın Kadınları’na hitaben konuşan İzmir Ticaret Borsası Danışmanı Dr. Pınar Nacak, mücadeleden asla vazgeçmedikleri için kadınların tarımın geleceğinde hep var olmaları gerektiğini söyledi. Nacak, “Bu projenin anlamı çok değerli benim için. Projede çok güçlü kadınlarımız yer alıyor. Bugünkü eğitimin amacı güçlü kadınlarımızı biraz daha güçlendirmek ve ekonomik hayatta var etmek. Elektronik ticaret imkanı sizlere hiçbir maddi ve manevi yük sağlamadan sizlerin ürünleri satmanıza olanak tanıyan bir portal. Tarımda ne yazık ki kadının adı pek yok. Daha fazla görünür olsunlar istiyoruz. Tarımdan kadın elini çekersek sıkıntı çekeriz. Biz sizinle beraber bu projemizin hep devam etmesini arzu ediyoruz. Sizler başardıkça biz mutlu olacağız. Sizin adınıza ücretsiz dükkan açacağız. Dükkanın önünü süpürmek yok” dedi.

ELEKTRONİK PAZAR YERİ

Ar-Ge Müdürlüğü adına ‘E-Commodity Bazaaar Alım Satım Portalı’ hakkında katılımcılara bilgi veren Ezgi Çelik, “Projeye başlarken kendi üyelerimiz için ne yapabiliriz diye yol açıktık. Daha fazla ticaret yapmalarını nasıl sağlayabiliriz diye düşündük. Günümüz elektronik çağında internet üzerinde pazarlama yollarını düşünürken ortaya bu portal çıktı. Burası elektronik bir pazar yeri. Online sistemde alıcı ve satıcıyı buluşturan bir portal. Perakende ticaretimiz var. Sizi ücretsiz üye yapıyoruz. Dükkanınızı açıyorsunuz, logonuzu koyup bilgilerinizi paylaşıyorsunuz. Ürünlerinizin görsellerini yerleştiriyorsunuz. Sertifikalar ekleyebiliyorsunuz. Farklı sektörlerde özel ürünlerimiz de oluyor. Biz bunu tasarlarken hedefimiz yurtdışı pazarıydı. Onun tanıtımı oldukça zor. Kendi içimizde artıralım dedik. Fuarlara katıldık. Köy ziyaretleri yaptık üreticilerle buluştuk, onları üye yaptık. Tarım ve gıda piyasalarının elektronik entegrasyonunu sağlamak istedik” ifadelerini kullandı.

FACEBOOK KULLANMAK KADAR KOLAY

Uygulamalı olarak üretici kadınlara portal üzerinden nasıl dükkan açabileceklerini anlatan Çelik, şunları kaydetti: “Şu ana kadar birçok oda ve borsa ile işbirliği yaptık. Protokol imzaladıktan sonra üyelerini sisteme entegre edebiliyoruz. Sosyal medya hesaplarımız için belirli bir reklam bütçesi ayırdık. Yurtiçi ve yurtdışı fuarlarına katılıp sistemimizi anlatıyoruz. Üreticiye inmek istediğimiz için köyleri ziyaret ettik. İnterneti bilmeyen, ticaret yapmak isteyen ama ne yapacağını bilemeyen kişilere ulaşmak istedik. Sitenin kullanımı çok kolay. Facebook kullanır gibi siteyi rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Zeytinyağı, incir, nar ekşisi ve kurutulmuş meyveler gibi birbirinden farklı ürünlerimiz mevcut. Firmalarımız için de aynı şey geçerli. Bireysel üreticilerden çok büyük firmalara kadar…”