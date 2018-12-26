Üreticiden öğrenciye gıda dönemi

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri arasında gıda temini hususunda işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokol ile üreticiden hiçbir aracı olmadan uygun fiyatla alınan gıda ürünleri yemekhanelerde kullanılacak.

Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumları arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi, tarım üreticisine ve ülke ekonomisine destek vermek, aynı zamanda verdiği hizmetin kalitesini arttırmak amacıyla Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Bu işbirliği protokolü ile personel ve öğrencilerin yararlandığı yerleşke, yurtlar ve Rektörlükte bulunan yemekhanelerde gıda güvenliğine uygun milli ve yerli ürünler kullanılacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Saip Tiryakioğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri ile yapılan işbirliğinin tarıma, çiftçiye ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi. Tiryakioğlu, “Kurulduğu günden buyana bilimsel ve altyapı olanaklarını geliştiren üniversitemiz; üreticimize ve ülke ekonomisine katkı sağlama, Dokuz Eylül Üniversitesi ailesine de hizmetin en iyisini sunma gayreti içerisindedir. Bu amaçla üniversitemiz, Tarım Kredi Kooperatifi ile işbirliği protokolü imzalamıştır. Artık üreticimizden direkt olarak ürün alacağız. Böylelikle hem çiftçimizi hem tarımı hem de ülke ekonomisini destekleyeceğiz. Bu protokolle öğrencilerimize önümüzdeki 1 yıl süresince üreticilerden temin edilen gıda maddelerimizi ulaştırmayı hedefliyoruz. Milli ve yerli ürün kullanmayı önceleyen çalışmalarımız artarak devam edecek. Protokol çiftçimize, kooperatifimize ve üniversitemize hayırlı olsun” dedi.

Kaliteli ve sağlıklı

Protokolün iki kuruma da hayırlı olmasını dileyen Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Müdürü Mücahit Asalıoğlu, “Kooperatif olarak ülkemizin güzide üniversitelerinden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi ile yapılan işbirliğinden son derece memnunuz. Birliğimiz, ülke genelinde 1 milyon çiftçi ile çalışıyor. Ülkemizin 4 köşesinde üretilen sağlıklı gıda ürünleri, öğrencilerimizin sofrasına sorunsuz şekilde ulaşacak. Öncelikle 1 yıl olan protokolün önümüzdeki yıllarda da devam etmesini arzuluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından DEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Uzun ve Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Müdürü Mücahit Asalıoğlu arasında işbirliği protokolü imzaladı.