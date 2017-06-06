Üreticilerden tepki: Zeytin, belirsiz yatırımlara feda edilemez

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, Zeytincilik Kanunu’nda yapılmak istenen değişikliğin zeytincilik sektöründe ciddi kaygıya yol açtığını belirtti

Türkiye’nin 2002 yılı sonrasında, Ak Parti hükümetlerinin verdiği destekle, zeytincilik sektörüne büyük yatırım yaptığını, 90 milyon olan zeytin ağacı varlığının 173 milyona ulaştığını dikkati çeken Er, “Zeytin ağacı varlığını arttırmak için on milyonlarca lira destek veren Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin bu ağaçlara zarar verecek bir düzenlemeyi hayata geçirmeyeceğine inanıyoruz" diye konuştu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın öngörülerine göre, son yıllardaki yeni plantasyonların da devreye girmesi ile birlikte Türkiye’nin 2023 yılında 650 bin ton zeytinyağı rekoltesiyle dünya ikincisi, 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin rekoltesiyle dünya birincisi olmasının beklendiğini hatırlatan EZZİB Başkanı Er, Zeytincilik Kanunu’nda, maden, enerji, turizm ya da başka alanlarda yapılacak yatırımlar için bir değişikliği doğru bulmadıklarını ifade etti.



Son 14 yılda Hükümet desteği ile dikilen zeytinlerin de katkısı ile bu yıl ihracatını en fazla artıran sektörün zeytin ve zeytinyağı sektörü olduğunu, ihracatta 2023 yılı için hedeflenen 3,8 milyar dolar hedefi yolunda bu yıl ilk kez olumlu yönde yol aldıklarını belirten Er, şunları söyledi:



"Hiçbir kamu yararı kendi öz kaynağımızla ürettiğimiz zeytinden önümüzdeki dönemde elde edeceğimiz milyarlarca dolarlık döviz gelirinin üzerinde olamaz. Hükümetimiz bu mübarek Ramazan ayında üç kutsal kitapta da adı geçen zeytini ne getireceği belirsiz yatırımlara feda edemez, sayıları 400 bini aşan üretici ailesi ve milyonlarca zeytindostunun gür sesi dinlemeli ve sonunda önceki girişimlerde olduğu gibi Meclis Genel Kurulu'nda aklı selim galip gelmelidir. Zeytin ağacı toza-toprağa gelmez, etrafından yapılacak maden, koku çıkaran sanayi tesisleri onu küstürür ve verimsiz kılar. İspanya, İtalya, Yunanistan, Fas ve Tunus gibi üretici ülkelerde zeytine verilen değeri ve desteği çok iyi biliyoruz. Zeytinyağı en sağlıklı yağ olduğu için önümüzdeki nesillere üretimi daha da artırılarak devredilmelidir. Hükümetimizin son 14 yılda zeytine verdiği destek ortada iken bunun tersi bir girişim ülkemiz menfaatleri ile uyuşmaz."



ZEYTİNYAĞI İHRACATI YÜZDE 417 ARTTI

Türkiye, 2016-17 sezonunda 01 Kasım 2016 - 31 Mayıs 2017 döneminde 28 bin 710 ton zeytinyağı ihracatı karşılığı 106 milyon 955 bin dolar döviz elde etti. Türkiye, 2015-16 sezonunun aynı döneminde ise 5 bin 554 ton zeytinyağı ihracatı karşılığı 28 milyon 710 bin dolar döviz geliri elde etmişti. Zeytinyağı ihracatı miktar bazında yüzde 417 artış gösterdi. Zeytincilik sektörü, 01 Ekim 2016 - 31 Mayıs 2017 döneminde sofralık zeytin ihracatından ise; 43 bin 402 ton karşılığı 81 milyon 834 bin dolar elde etti.