Urla Belediyesi çalışanları için kurum içi eğitim

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin Urla Belediyesi personelini kapsayan ve 14- 31 Mart tarihleri arasında yapılan eğitim programları tamamlandı

Belediye Meclis üyelerinin de katıldığı eğitim programlarında sertifika heyecanı yaşanırken, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, personel talepleri doğrultusunda yapılan eğitimlere ihtiyaç duyulan alanlarda devam edileceğini söyledi.



Kıyı Ege Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hurşit Akdemir, eğitimlerin Encümen üyeleri, meclis üyeleri, bürokrat ve çalışanları kapsadığını belirtti. Sayıştay denetimleri, AB Projeleri, İhale Kanunu, Başkanlık Harcamaları, Personel özlük hakları ve sözleşmeleri, Belediye gelirleri ile İletişim, hijyen konularındaki seminerlere katılanlara yenilenen yasalar da anlatıldı. Üniversiteden akademisyenler ile Türkiye Belediyeler Birliği eğitmenlerinin verdiği dersleri başarıyla tamamlayan personele sertifikalarını veren Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Abdül Batur'a teşekkür etti.



657 personel yararlanacak



Eğitim konusunda personelden gelen taleplerin de titizlikle değerlendirildiğini ve öncelikli konuların belirlendiğini anımsatan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar şunları söyledi: 'Bu eğitim programını yaparken, yola 'eksiklerimiz veya doğru diye bildiğimiz yanlışlarımız nelerdir?' Sorusuyla çıktık. Ben bir gün bile öğrenmeden geçirdiğim günü kayıp kabul eden birisiyim. Urla Belediyesi 657 personeli ve meclis üyeleri ile büyük bir aile. Bizim eğitimlerimiz işimizi en iyi yapana kadar sürecek. Eğitim programlarında bizimle bilgilerini paylaşan tüm katılımcılara teşekkür ederim.'



