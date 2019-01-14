Urla Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci

Urla Belediyesi’nde görev yapan memurları kapsayan toplu iş sözleşmesi Tüm Bel Sen İzmir 1 No’lu Şube ile Başkan Sibel Uyar tarafından imzalandı.

Belediye Meclis salonu’nda yapılan toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Tüm Bel Sen Şube Başkanı Anıl Kaçar, devletin memurlar için öngördüğü zammın henüz maaşlara yansımadan eridiğini belirtti. Kaçar, Urla Belediyesi ile yaptıkları sözleşme nedeniyle Belediye Başkanı Sibel Uyar’a teşekkür etti, “Başkanımızın emekçiden yana tavrı nedeniyle kendisine müteşekkiriz. Bizler emeği ile geçinen insanlarız. Bu arada ülkemizde asgari ücret olan 2020 lira ile geçinen 5 milyon kişi var. Bu 25 milyon nüfus anlamına geliyor. Bu kesimin de hak ettiği ücretleri almasını diliyoruz” dedi.

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ise sendika başkanı ve işyeri temsilcisi olan çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Uyar, İlk göreve geldiğimden bu yana aynı duyguları taşıyorum. Örgütlü olmayan bir topluluk başarılı olamaz. Örgütsüz iyilik hareketi, örgütlü kötülük hareketine yenilmeye mahkumdur. Bu inançla tüm çalışanlarımızın örgütlenmesi konusunda elimizden gelen çabayı sarfettik. Bu sözleşmede de koşullarımızın elverdiği ölçüde çalışanlarımızın yanında olduk. Babam bana (Emeğin hakkı teşekkürle ödenmez derdi. Bir de ustanın sırtındaki teri kurumadan hakkının ödenmesi gerektiğini söylerdi. Ben bu anlayışla büyüdüm” dedi.

Konuşmaların ardından sözleşme imzalandı.