Urla Belediyesi spor okulu kurdu

Urla Belediyesi tarafından Urla merkez ve köylerde çocuklara yönelik düzenlenen kurslar sona erdi. Kurslara katılan 1229 çocuğa törenle madalyaları verildi. Başkan Uyar, Urla Belediyesi Spor Kulübü'nü de kurduklarını açıkladı

Urla Belediyesi tarafından çocukların yaz aylarını verimli geçirmeleri için düzenlenen yaz kurslarının dönem sonu etkinliği Urla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Yaz boyunca 19 branşta eğitim alan 1229 çocuk, eğitimlerin sonunda başarı madalyalarını Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'dan aldı.

Haziran ayından itibaren hem merkez mahallelerde, hem de tüm köylerde çocuklara, spor branşlarında, akıl ve zeka oyunları, el beceri kursları, resim, satranç, masa tenisi, ingilizce seramik, geri dönüşüm gibi dersler verildi.



Geçen yıl 370 çocukla başlanılan yaz okulu eğitimlerinin bu yıl 1229 çocukla devam ettiğini belirten Başkan Sibel Uyar, "Her biri kendi dalında uzman eğitmenler ile gün geçtikçe daha fazla çocuğun gelişimine katkıda bulunabilmenin mutluluğu içindeyiz. Laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerini koruyarak siz gençlere emanet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Sizlerden de beklediğimiz derslerinize çok çalışıp, ülkemizi yüksek medeniyetler seviyesindeki ülkeler arasında yer almasını sağlamak. Sizlere olan güvenimiz sonsuz" dedi.



Lisanslar çıkartılacak



Velilere; Urla Belediyesi Spor Kulübü'nün kurulduğu haberini de veren Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, 'Buradaki amacımız rekabet yaratmak değildir. Biz her zaman olduğu gibi bundan sonra da ilçemizdeki diğer spor kulüplerine elimizden geldiğince destek olmaya, kucak açmaya devam edeceğiz' dedi. Uyar konuşmasına şöyle devam etti;

'Bundan sonra kendi spor okullarımızda yetişen çocuklarımızın kendi spor kulübümüzde lisans alıp spor yapabilmelerini ve hiçbir ücret talep etmeden transferlerini gerçekleştirebilmeyi arzu ediyoruz. Bizim için önemli olan sağlıklı bedenlerde gelişen sağlıklı zekalara sahip çocuklarımızın varlığı. Ve biliyoruz ki Türk gençliği sağlıklı yetişip spor yaparsa ülkemizin geleceği güvence altında olur. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi; 'Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlenmesini isterim. Cumhuriyet fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister.' Biz yerel yöneticilerin görevi de, sağlıklı çocukların yetişmesi için gerekli şartları sağlamak. Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış olan mutlu, kuvvetli bir nesil yetiştirmek siyasetimizin açık gayesi.'