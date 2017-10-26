Urla Belediyesi’ne iki ödül birden

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Urla Belediyesi’nin “Balıklıova Rekreasyon Projesi”ni “Sağlıklı Şehir Planlaması” kategorisinde birinci olarak seçmişti. Ayrıca Urla Belediyesi Toplum Temelli Çocuk Oyun Odaları projesiyle de jüri özel ödülüne layık görüldü

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin Prof. Dr. Ruşen Keleş Başkanlığı’ndaki jürisi tarafından Birincilik Ödülü’ne layık görüren Urla Belediyesi Balıklıova Rekreasyon Alanı düzenlemesine ilişkin Ödülü Belediye Başkanı Sibel Uyar, Kahramanmaraş’ta yapılan törende aldı. Başkan Uyar, “Bu ödülleri almak bizim için gurur verici. Bundan sonraki çalışmalarımızda bize güç verecek” dedi.



Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin “Su Kaynakları ve Kentler” konusunu ele aldığı 27. Olağan Meclis Toplantısı ve Konferansı’nın yapıldığı Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde bir de tören düzenlendi. Birliğin 2017 yılına ilişkin şehircilik ödülleri içerisinde biri birincilik diğeri ise Toplum Temelli Oyun Odaları projesiyle Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, ödülünü Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanvekili Mehmet Ellibeş’ten aldı.





103 Proje değerlendirildi



Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 103 projenin başvurduğu 2017 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri yarışmasında Urla Belediyesi’nin iki projesi de ödül aldı. Balıklıova’da 18 bin metrekare alanda yapılan rekreasyon düzenlemesi ilçe belediyeleri arasında 'Sağlıklı Şehir Planlaması' kategorisinde birincilik ödülü aldı. Urla Belediyesi yarışmada yer alan, 'Okulum Yanımda/Toplum Temelli Çocuk Oyun Odaları' projesi ile de 'sosyal Sorumluluk Projesi' kategorisinde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.



Jüri, Büyükşehir Belediyeleri Sosyal Sorumluluk kategorisinden 11, sağlıklı şehir planlaması kategorisinden 6, sağlıklı yaşam kategorisinden 9 ve sağlıklı çevre kategorisinden 13 proje; büyükşehir ilçe belediyeleri, sosyal sorumluluk kategorisinden 17, sağlıklı şehir planlaması kategorisinden 12, sağlıklı yaşam kategorisinden 10 ve sağlıklı çevre kategorisinden 17 proje;

il belediyeleri, sosyal sorumluluk kategorisinden 3, sağlıklı yaşam kategorisinden 1 ve sağlıklı çevre kategorisinden 2 proje; il ilçe belediyeleri, sağlıklı şehir planlaması kategorisinden 2 proje olmak üzere 103 projeyi değerlendirdi.



Kadınlara emanet



Düzenlemesi tamamlanıp, Balıklıova Muhtarlığı ve buradaki kadınların yer aldığı Kadın Kooperatifi'ne emanet edilen ve içinde bir semt merkezinin de yeraldığı Balıklıova Rekreasyon Alanı sahil düzenlemesin içerisinde amfi tiyatro, yerel üretici kadın pazarı ve semt merkezi, futbol sahası, plaj voleybol alanı, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, kafeterya bulunuyor. Alana 8 bin 426 bitki dikilerek yeşillendirildi. Havuz ile görselliği artırılan alandaki dözünlemeler tamamen köy halkının talepleri doğrultusunda yapıldı.





Roman Mahallesi’de bulunuyor



Urla'da yaşayan ve eğitim faaliyetlerinde yer almakta zorlanan Roman Mahallesi'ndeki çocuklara yönelik eğitim faaliyetleri ile Urla Yarıaçık Kadın Cezaevi'nde anneleri ile kalmak zorunda olan çocukların eğitimine yönelik çalışmalar da ödül aldı. Her iki alanda kısıtlılık içerisindeki çocukların topluma kazandırılması için yapılan proje de Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Jürisi'nin 'Sosyal Sorumluluk Projesi' alanında Özel Ödül'e layık görüldü.





Gurur Verici



Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, birbirinden değerli uzmanların yer aldığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Jüri'sinden iki ödül birden almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Başkan Uyar, Türkiye'ye örnek olabilecek nitelikteki Balıklıova Rekreasyon Alanı'nın hem çevre düzenlemesi açısından hem de Balklıova halkıyla örnek bir buluşma gerçekleşmesi açısından önemine değindi. Köyde yaşayan üretici kadınların da sürece dahil olduğunu vurgulayan Uyar, 'Bizler Urla'da Kadın üretici kooperatifimiz başta olmaz üzere, birçok alanda halkımızı üretim sürecine dahil etmeye çalışıyoruz. Balıklıova Projesi sadece bir fiziki bir düzenleme değil. Sosyal açıdan da önemli bir uygulama. Çalışmalarımızın bu anlamda ödüle layık görülmesi bizler açısından elbette gurur verici. Bundan sonraki çalışmalarımız için de bize güç verecek” dedi.