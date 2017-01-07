Urla beyaza büründü, çocuklar keyfini çıkardı

Kar yağışı Urla'da da etkili oldu. Karı gören çocuklar karın keyfini çıkardı

Urla beyaza büründü, çocuklar keyfini çıkardı
Geçtiğimiz günlerde İzmir’in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, bugün sabah saatlerinde Urla’da da kendini gösterdi. İki gündür aralıksız yağan yağmur Urla’da yerini kara bıraktı.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa bir sürede Urla’yı beyaza bürüdü. Özellikle ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde daha çok etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Yağan kar her zaman olduğu gibi yine çocukları sevindirdi. Soğuk havaya aldırmayan çocuklar kendilerini sokaklara atıp, kartopu oynayarak karın keyfini çıkardılar.
Etiketler; #kar #kar yağışı #urla kar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.