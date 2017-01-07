Urla beyaza büründü, çocuklar keyfini çıkardı

Geçtiğimiz günlerde İzmir’in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, bugün sabah saatlerinde Urla’da da kendini gösterdi. İki gündür aralıksız yağan yağmur Urla’da yerini kara bıraktı.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa bir sürede Urla’yı beyaza bürüdü. Özellikle ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde daha çok etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntülere sahne oldu.
Yağan kar her zaman olduğu gibi yine çocukları sevindirdi. Soğuk havaya aldırmayan çocuklar kendilerini sokaklara atıp, kartopu oynayarak karın keyfini çıkardılar.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa bir sürede Urla’yı beyaza bürüdü. Özellikle ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde daha çok etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntülere sahne oldu.
Yağan kar her zaman olduğu gibi yine çocukları sevindirdi. Soğuk havaya aldırmayan çocuklar kendilerini sokaklara atıp, kartopu oynayarak karın keyfini çıkardılar.