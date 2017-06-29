Urla'da 31 kaçak yakalandı

İZMİR’in Urla İlçesi'nden yasa dışı yollardan yurtdışına geçmeye hazırlanan 31 Suriyeli, jandarma ekiplerince yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Urla İlçesi’nden yasa dışı yollarla yurtdışına kaçak göçmen götürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla bu sabah saat 04.00'de yapılan operasyonda, 13’ü çocuk, 7’si kadın olmak üzere 31 Suriyeli yakalandı. Göçmenleri bölgeye getirdiği tespit edilen organizatör İ.E.İ. ise yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İ.E.İ., sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Olayla ilgili olarak bir diğer organizatör V.E.’yi yakalamak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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