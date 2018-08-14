Urla'da bağbozumu şenlikleri başladı

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen Geleneksel Bağbozumu Şenlikleri, kortej ve üzüm sıkımıyla başladı

Urla'da bağbozumu şenlikleri başladı
14 Ağustos 2018 Salı 15:35

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen şenlikte Jandarma Kavşağı'ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.

Şenlikte konuşan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Urla'nın harika bir doğaya sahip olduğunu söyledi.

Urla'da sadece deniz turizminin değil gastronominin de ön plana çıktığının altını çizen Uyar, "Sanayisi olmayan Urla, üzümü, enginarı, gastronomisi, sanat ve tarihiyle marka değer haline geldi. Doğal yaşam köyleriyle turizm canlandı." dedi.

Şenlik kapsamında üzüm sıkımı ve ikramının ardından üreticiler arasında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Şenliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Urla Kaymakamı Önder Can, protokol üyeleri ve Urla halkı katıldı.

Etiketler; #izmir #urla #bağbozumu şenlikleri
Önceki Haber
Karşıyakalı çocukların gezi keyfi
Sonraki Haber
Bayır: Krizin nedeni Brunson değil, yanlış dış politika
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.