Urla'da bağbozumu şenlikleri başladı

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen Geleneksel Bağbozumu Şenlikleri, kortej ve üzüm sıkımıyla başladı

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen şenlikte Jandarma Kavşağı'ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.

Şenlikte konuşan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Urla'nın harika bir doğaya sahip olduğunu söyledi.

Urla'da sadece deniz turizminin değil gastronominin de ön plana çıktığının altını çizen Uyar, "Sanayisi olmayan Urla, üzümü, enginarı, gastronomisi, sanat ve tarihiyle marka değer haline geldi. Doğal yaşam köyleriyle turizm canlandı." dedi.

Şenlik kapsamında üzüm sıkımı ve ikramının ardından üreticiler arasında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Şenliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Urla Kaymakamı Önder Can, protokol üyeleri ve Urla halkı katıldı.